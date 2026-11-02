Direktor reprezentacije BiH: Velika pobjeda je što smo se uopšte okupili!?

Uoči početka kvalifikacija za za Evropsko prvenstvo 2028. godine protiv selekcija Slovenije i Češke, održana je konferencija za medije rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

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"Zmajevi" su počeli pripreme za prve utakmice kvalifikacija za EURO 2028 u kojima će najprije gostovati u Sloveniji (4. novembar), a potom četiri dana kasnije ugostiti selekciju Češke u tuzlanskom "Mejdanu".

Novinarima se najprije obratio Elmir Grabčanović, direktor reprezentacije BiH, koji nije odmah želio da odgovori na pitanje o navodima da članovi stručnog štaba i sami igrači snose troškove puta.

"Srdačno pozdravljam i zahvaljujem na vašem dolasku i interesovanju za rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Prije svega bih da se na početku fokusiramo na ovo što nas čeka, a to su ova dva meča. Onda bismo mogli mnogo toga još pričati, ali prvo da se fokusiramo na ono što nam slijedi", rekao je Grabčanović.

Govoreći o stanju unutar ekipe "zmajeva", Grabčanović, koji je inače sportski direktor RK Gračanica, istakao je da je u trenutnim uslovima uspjeh uopšte samo okupljanje selekcije BiH.

"Prije svega, jedna velika pobjeda je to što smo se uopšte uspjeli okupiti. S obzirom na cjelokupnu situaciju u Rukometnom savezu BiH koja je trenutno aktuelna i koja nas prati, samo okupljanje predstavlja veliki uspjeh za nas. Svi momci koji su stigli na pripreme izuzetno su željni i motivisani predstavljati reprezentaciju i ući u ove kvalifikacije. Spremamo se na najbolji mogući način i pokušaćemo odigrati što kvalitetnije predstojeće utakmice", poručio je direktor BiH.

(MONDO)