Kerim Alajbegović nakon prvenca za Juventus: "Samo radim ono u čemu sam najbolji - igra '1 na 1' i udarci iz daljine"

Mladi fudbaler Juventusa zablistao je u trijumfu protiv Napolija, postigavši debitantski pogodak na 129. rođendan torinskog kluba, koji je nagovijestio izlaz iz rezultatske krize "bjankonera".

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Juve je savladao Napolitance (2:0) i stigao do pete pobjede u Seriji A poslije 10. kola.

Nakon utakmice u Torinu, reprezentativac Bosne i Hercegovine nije krio emocije, a prve utiske iznio je nakon pobjede italijanskim novinarima.

"Srećan sam zbog prvog gola, to je zaista bio prijatan osjećaj, pogotovo zato što smo imali težak prethodni period. Gol posvećujem svojoj porodici", rekao je Alajbegović.

Govoreći detaljnije o samom meču i atmosferi u ekipi, istakao je odličan pristup od prvog sudijskog zvižduka.

"Mislim da smo utakmicu počeli jako dobro. Unijeli smo pravu energiju, cijela ekipa je odigrala odlično i zaista smo srećni što smo pobjedom uveličali rođendan Juventusa. Kada igramo na ovaj način, onda smo zaista moćan tim. Priprema za ovaj meč, od petka do danas, izgledala je kao produženi trening - bilo je lijepo što smo se okupili, izgradili još bolji međusobni odnos i zbili redove. Prošla sedmica je bila izuzetno teška za nas, ali danas je stigao pravi odgovor na terenu. Za nas je ovo bila zaista prelijepa veče".

Na kraju, reprezentativac BiH osvrnuo se i na svoj stil igre i samopouzdanje koje ima na terenu.

"Nisam igrač koji previše razmišlja i komplikuje. Želim samo da radim ono u čemu sam najbolji - igrati 'jedan na jedan' i šutirati iz daljine. Imam puno samopouzdanja, želim da nastavim ovako i da prije svega pomažem saigračima", zaključio je strijelac prvenca za "Staru damu".

Un lampo di pura classe. ✨Alajbegović ⚽#JuventusNapoli #SerieAEnilive https://t.co/I2mKC15Hqg — Lega Serie A (@SerieA)November 2, 2026

(MONDO)