Darko Kovačević smatra da je Juventus pogriješio što je pustio Dušana Vlahovića, koji bi mogao biti ključan za napad kluba.

Izvor: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović je ovog ljeta završio epizodu u Juventusu i preselio se u Bešiktaš, ali se o njegovom odlasku iz Torina i dalje govori. Sada se oglasio i Darko Kovačević, nekadašnji napadač Stare dame, koji smatra da je italijanski velikan trebalo da zadrži srpskog reprezentativca.

U razgovoru za italijansku "Gazetu delo Sport", Kovačević je govorio o Vlahovićevom rastanku sa Juventusom, ali i o problemima u napadu torinskog kluba. Prema njegovom mišljenju, trener Lučano Spaleti mogao bi da ima mnogo koristi od napadača poput srpskog fudbalera.

"Vlahović je vezan za Juventus, možda će se pokajati zbog odlaska. Spaletiju nedostaje napadač poput Dušana, trebalo je da ga zadrže u Torinu", poručio je Kovačević.

Vidi opis Legendarni srpski golgeter stao na stranu Vlahovića: "Juventus je pogriješio što ga je pustio" Darko Kovačević, sportski direktor Olimpijakosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Starsport© Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Dragan Kadić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Starsport© Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Starsport© Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Starsport© Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Starsport© Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Foto: Starsport© Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Starsport© Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Starsport© Br. slika: 10 10 / 10

Juventus u međuvremenu razmatra različite opcije kako bi unapredio igru u ofanzivi, a jedna od mogućnosti jeste da Nik Voltemade i Randal Kolo Muani zaigraju zajedno. Takva kombinacija mogla bi da bude posebno zanimljiva u trenutku kada je Kenan Jildiz povređen.

Kovačević ne odbacuje mogućnost da dvojica napadača funkcionišu zajedno, ali je posebno istakao potencijal njemačkog fudbalera. Smatra da bi Voltemade, uz kontinuitet i povjerenje stručnog štaba, mogao da postane važan dio Juventusovog projekta.

"Mogu da ih zamislim zajedno, to bi moglo da bude dobro rješenje sada kada je Jildiz povrijeđen. Ipak, Spaletiju je potreban snažan napadač. Ja bih mnogo vjerovao Nijemcu. Prolazi kroz dobar period i potrebno mu je samo povjerenje da bi postao Juventusova devetka", istakao je nekadašnji centarfor Stare dame.

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