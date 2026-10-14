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Da li je ovo moguće? Dušan Vlahović opet van terena

Da li je ovo moguće? Dušan Vlahović opet van terena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović ponovo van terena zbog virusa, propustiće važan meč Bešiktaša protiv Hofenhajma.

Dušan Vlahović ponovo van terena Izvor: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović ponovo ima probleme. Iako je pokušao da izbjegne tu sudbinu preskakanjem mečeva za reprezentaciju Srbije, kojoj nije pomogao u Ligi nacija, Vlahović će opet izostati iz meča Bešiktaša, čim je obukao crno-bijeli dres u prvoj utakmici poslije reprezentativne pauze.

Iako je protiv Kočaelispora postigao gol i ispisao istoriju, Vlahović će morati na pauzu zbog virusa i tako će propustiti meč sa Hofenhajmom u Ligi Evrope, koji je još važniji za Bešiktaš.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njega nema ni na spisku putnika za meč u Njemačkoj, što je samo još jedna potvrda koliko nema sreće: "Naš fudbaler Dušan Vlahović nastavlja sa tretmanima sa našim medicinskim timom zbog virusnog gastroenteritisa i zbog toga nije u sastavu za meč sa Hofenhajmom", objavio je Bešiktaš.

Za sada nema informacija da li će se Vlahović oporaviti do vikenda kada će Bešiktaš igrati vrlo važnu prvenstvenu utakmicu s Trabzonom, ekipom koja pretenduje na šampionsku titulu sa Mohamedom Salahom.

Hoće li Vlahović igrati za Srbiju?

Od Svjetskog prvenstva u Kataru, Dušan Vlahović nije bio na čak osam okupljanja reprezentacije Srbije, uglavnom zbog manjih povreda, dok je bilo slučajeva i da je zbog privatnih problema otkazivao. Do sada je inače odigrao samo 41 utakmicu za Srbiju i postigao je 16 golova, što je mogao da uveća da se našao u timu za mečeve Lige nacija.

U međuvremenu, Vlahović se oporavio od povrede i već je zaigrao za Bešiktaš tako da je odigrao svih 90 minuta u pobjedi protiv Kočaelispora (2:1), kada je postigao i svoj šesti gol od kada je došao u Istanbul, pa je onda "pokupio virus".

Podsjetimo, Srbija u novembru igra mečeve protiv Njemačke i Grčke, a vidjećemo da li će se Vlahović pojaviti na njima.

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Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš Liga Evrope

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