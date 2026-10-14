Dušan Vlahović ponovo van terena zbog virusa, propustiće važan meč Bešiktaša protiv Hofenhajma.
Srpski reprezentativac Dušan Vlahović ponovo ima probleme. Iako je pokušao da izbjegne tu sudbinu preskakanjem mečeva za reprezentaciju Srbije, kojoj nije pomogao u Ligi nacija, Vlahović će opet izostati iz meča Bešiktaša, čim je obukao crno-bijeli dres u prvoj utakmici poslije reprezentativne pauze.
Iako je protiv Kočaelispora postigao gol i ispisao istoriju, Vlahović će morati na pauzu zbog virusa i tako će propustiti meč sa Hofenhajmom u Ligi Evrope, koji je još važniji za Bešiktaš.Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Njega nema ni na spisku putnika za meč u Njemačkoj, što je samo još jedna potvrda koliko nema sreće: "Naš fudbaler Dušan Vlahović nastavlja sa tretmanima sa našim medicinskim timom zbog virusnog gastroenteritisa i zbog toga nije u sastavu za meč sa Hofenhajmom", objavio je Bešiktaš.
Za sada nema informacija da li će se Vlahović oporaviti do vikenda kada će Bešiktaš igrati vrlo važnu prvenstvenu utakmicu s Trabzonom, ekipom koja pretenduje na šampionsku titulu sa Mohamedom Salahom.
Hoće li Vlahović igrati za Srbiju?
Da li je ovo moguće? Dušan Vlahović opet van terena
Od Svjetskog prvenstva u Kataru, Dušan Vlahović nije bio na čak osam okupljanja reprezentacije Srbije, uglavnom zbog manjih povreda, dok je bilo slučajeva i da je zbog privatnih problema otkazivao. Do sada je inače odigrao samo 41 utakmicu za Srbiju i postigao je 16 golova, što je mogao da uveća da se našao u timu za mečeve Lige nacija.
U međuvremenu, Vlahović se oporavio od povrede i već je zaigrao za Bešiktaš tako da je odigrao svih 90 minuta u pobjedi protiv Kočaelispora (2:1), kada je postigao i svoj šesti gol od kada je došao u Istanbul, pa je onda "pokupio virus".
Podsjetimo, Srbija u novembru igra mečeve protiv Njemačke i Grčke, a vidjećemo da li će se Vlahović pojaviti na njima.