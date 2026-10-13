"Dušan Vlahović nije igrao za Srbiju zbog latentnog bola u predjelu testisa"

Bivši fudbaler i analitičar Rade Bogdanović prokomentarisao je situaciju sa Dušanom Vlahovićem koji je ponovo odjavio Srbiju zbog manje povrede, a onda se ekspresno vratio i zatresao mrežu u dresu kluba za koji igra.

Izvor: Printscreen/YouTube/Ozbiljno Neozbiljni/MN Press

Jedan od najboljih srpskih fudbalera Dušan Vlahović nije igrao za fudbalsku reprezentaciju Srbije niti jednom ove godine, pošto ga nismo videli na prijateljskim utakmicama u martu, pa u junu, a zatim je selektoru Veljku Paunoviću objasnio da neće biti na raspolaganju ni za četiri meča Lige nacija u septembru i oktobru.

Podiglo je to veliku buru u srpskom fudbalu, iako je Vlahović saopštio selektoru da ima povredu i da zbog nje ne može da igra, a sada je njegov slučaj prokomentarisao i bivši fudbaler i fudbalski analitičar Rade Bogdanović. Prema Bogdanovićevim riječima, nije sasvim ubijeđen u to da je Vlahović govorio istinu i da je zapravo mečeve preskočio kako ne bi rizikovao da se povrijedi i tako odsustvuje iz Bešiktaša, što kaže da može da razumije.

Šta je Bogdanović rekao o Vlahoviću?

Za početak, Rade Bogdanović se našalio: "Ja mislim da, kako da kažem, da je Vlahović za ove utakmice imao latentni bol u predjelu testisa", rekao je uz osmijeh gostujući u podkastu "Ozbiljno neozbiljni" u kom je kritikovao i druge fudbalere Srbije.

"Šta je problem kod Vlahovića? Bio je povrijeđen, dosta dugo, imao je probleme s transferom, došao je u klub na kraju ljetnjeg prelaznog roka i nije prošao pripreme. Niko mi nije rekao, ali razmišljam logično, da je htio da se pripremi što bolje da mu se ne bi desile povrede jer nije prošao pripreme. Izule bi ga iz cipela ove četiri utakmice".

"Ne treba da ga se odreknemo"

Izvor: MN PRESS

Na pitanje voditelja da li je Vlahović samo mogao da saopšti da ne može da dođe, Bogdanović poručuje da je mogao, ali da ne treba zaboraviti kako je prije toga igrao za Srbiju.

"Najlakše je tako, možda je trebalo da kaže ne mogu da dođem, ali to je do njega i komunikacije sa Savezom. Kad je igrao za Srbiju i protiv Albanije i prije toga, treba biti pošten - dao je sve od sebe. Nije Srbija ni toliko velika ni bogata da se odrekne Vlahovića", rekao je Rade Bogdanović.

Vlahović osam puta preskočio Srbiju

Izvor: MN PRESS

Od Svjetskog prvenstva u Kataru, Dušan Vlahović nije bio na čak osam okupljanja reprezentacije Srbije, uglavnom zbog manjih povreda, dok je bilo slučajeva i da je zbog privatnih problema otkazivao. Do sada je inače odigrao samo 41 utakmicu za Srbiju i postigao je 16 golova, što je mogao da uveća da se našao u timu za mečeve Lige nacija - koje su sve izgubili.

U međuvremenu, Vlahović se oporavio od povrede i već je zaigrao za Bešiktaš tako da je odigrao svih 90 minuta u pobjedi protiv Kočaelispora (2:1), kada je postigao i svoj šesti gol od kada je došao u Istanbul.

Podsjetimo, Srbija u novembru igra mečeve protiv Njemačke i Grčke, a vidjećemo da li će se Vlahović pojaviti na njima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Gol Dušana Vlahovića na Fenerbahče Bešiktaš Izvor: SportTV2/Screenshot Izvor: SportTV2/Screenshot

(MONDO)