Dušan Vlahović ispisao istoriju Bešiktaša (VIDEO)

Dušan Vlahović je ispisao istoriju Bešiktaša i najavio da će tek činiti "velike" stvari u turskom timu.

Izvor: Screenshot/Twitter/@mahsungoals

Bivši fudbaler Juventusa Dušan Vlahović nastavlja da briljira u dresu Bešiktaša! Srpski napadač ponovo se upisao u strijelce, a golom protiv Kodžaelispora nastavio je impresivan niz i stigao do istorijskog podviga u turskom klubu.

Vlahović je precizno izveo penal u 31. minutu i tako svom timu ponovo donio prednost. Prethodno je Bešiktaš poveo pogotkom Kokčua, ali je Šou uspio da vrati neizvjesnost u meč, pa je na semaforu stajalo 1:1.

Srpski fudbaler može da se pohvali učinkom kakav se u klubu nije vidio od sezone 2000/01 i Paskala Nume. Postao je prvi igrač koji je u debitantskoj sezoni vezao četiri utakmice na kojima je postigao najmanje jedan gol, čime je još jednom potvrdio da se odlično uklopio u novu sredinu.

Njegov golgeterski niz počeo je na impresivan način, pošto je odmah na startu postigao het-trik protiv Čoruma. Potom je tresao mrežu i protiv Fenerbahčea, pa Ameda, a sad je nadmudrio i Serhata Oztašdelena na golu Kodžaelispora.

Pogledajte gol Dušana Vlahovića:

GOOOL | Beşiktaş 2-1 KocaelisporDusan Vlahovic https://t.co/nupc1SpUKo — mahsungoal (@mahsungoals)October 11, 2026

Povratak poslije problema sa povredom

Vlahović je na taj način uspješno nastavio sezonu nakon kraće pauze zbog povrede. Zbog zdravstvenih problema nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije u utakmicama Lige nacija, ali se po povratku u klupski ritam odmah vratio golovima.

Inače, Dušan Vlahović je propustio osam okupljanja reprezentacije Srbije od Svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno skoro na svakom drugom se nije pojavljivao zbog manjih povreda ili privatnih problema. Poslednji razlog bio je veliki broj udaraca koji je dobio u posljednjem meču za Bešiktaš nakon kojeg se obratio selektoru Veljku Paunoviću i objasnio da "osjeća nešto u listu".

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)

Paskala Nume