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Dušan Vlahović ispisao istoriju Bešiktaša (VIDEO)

Dušan Vlahović ispisao istoriju Bešiktaša (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović je ispisao istoriju Bešiktaša i najavio da će tek činiti "velike" stvari u turskom timu.

dusan vlahovic usao u istoriju besiktasa Izvor: Screenshot/Twitter/@mahsungoals

Bivši fudbaler Juventusa Dušan Vlahović nastavlja da briljira u dresu Bešiktaša! Srpski napadač ponovo se upisao u strijelce, a golom protiv Kodžaelispora nastavio je impresivan niz i stigao do istorijskog podviga u turskom klubu.

Vlahović je precizno izveo penal u 31. minutu i tako svom timu ponovo donio prednost. Prethodno je Bešiktaš poveo pogotkom Kokčua, ali je Šou uspio da vrati neizvjesnost u meč, pa je na semaforu stajalo 1:1. 

Srpski fudbaler može da se pohvali učinkom kakav se u klubu nije vidio od sezone 2000/01 i Paskala Nume. Postao je prvi igrač koji je u debitantskoj sezoni vezao četiri utakmice na kojima je postigao najmanje jedan gol, čime je još jednom potvrdio da se odlično uklopio u novu sredinu.

Njegov golgeterski niz počeo je na impresivan način, pošto je odmah na startu postigao het-trik protiv Čoruma. Potom je tresao mrežu i protiv Fenerbahčea, pa Ameda, a sad je nadmudrio i Serhata Oztašdelena na golu Kodžaelispora. 

Pogledajte gol Dušana Vlahovića: 

Povratak poslije problema sa povredom

Vlahović je na taj način uspješno nastavio sezonu nakon kraće pauze zbog povrede. Zbog zdravstvenih problema nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije u utakmicama Lige nacija, ali se po povratku u klupski ritam odmah vratio golovima.

Inače, Dušan Vlahović je propustio osam okupljanja reprezentacije Srbije od Svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno skoro na svakom drugom se nije pojavljivao zbog manjih povreda ili privatnih problema. Poslednji razlog bio je veliki broj udaraca koji je dobio u posljednjem meču za Bešiktaš nakon kojeg se obratio selektoru Veljku Paunoviću i objasnio da "osjeća nešto u listu".

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš

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