Dušan Vlahović se odmah vratio na teren: Povreda je prošlost za srpskog golgetera

Dušan Vlahović je u startnoj postavi Bešiktaša, nakon što se nije odazvao pozivu selektora Srbije Veljka Paunovića.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović se vratio na teren poslije problema sa povredom, a trener Bešiktaša Vinćenco Italijano odmah mu je ukazao povjerenje. Srpski napadač našao se među starterima za duel sa Kodžaelisporom, pa će imati priliku da nastavi golgetersku seriju u turskom prvenstvu.

Vlahović je imao razloga za zadovoljstvo na početku sezone. Na prve tri prvenstvene utakmice koje je započeo od prvog minuta postigao je četiri gola, čime je ostvario učinak kakav nijedan strani fudbaler Bešiktaša nije imao još od sezone 2000/01, prenose turski mediji.

Na korak od klupskog rekorda

Utakmica sa Kodžaelisporom mogla bi da mu donese još jedan razlog za slavlje. Ako ponovo zatrese mrežu, Vlahović će postati prvi igrač Bešiktaša poslije Paskala Nume koji je postigao gol na svakoj od prve četiri prvenstvene utakmice u kojima je bio starter. Francuzu je to pošlo za rukom u sezoni 2000/01.

Njegov nastup bio je pod znakom pitanja nakon što je zadobio problem sa zadnjom ložom desne noge. Zbog toga nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije tokom oktobarskih utakmica Lige nacija, pa selektor Veljko Paunović nije mogao da računa njega. Pauzu je, međutim, iskoristio za oporavak i povratak treninzima sa saigračima. Sada se vraća takmičarskim obavezama, a duel sa Kodžaelisporom pružiće mu priliku da pokaže da je ponovo spreman i da nastavi sa efikasnim partijama u dresu Bešiktaša.

Vlahoviću prijala reprezentativna pauza

Izvor: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Dušan Vlahović vratio se treninzima u ponedjeljak i to punom parom u Bešiktašu. Povreda je prošlost i njemu je očigledno pomoglo što je odmarao od reprezentativnih obaveza, odnosno nije se odazvao Veljku Paunoviću za Ligu nacija, što će i te kako značiti Bešiktašu u nastavku sezone.

Nije samo domaće takmičenje, nastavlja se i grupna faza Lige Evrope u kojoj crno-bijeli "orlovi" žele da zabilježe što bolji rezultat, posebno nakon ogromnih ulaganja.

Inače, Dušan Vlahović je propustio osam okupljanja reprezentacije Srbije od Svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno skoro na svakom drugom se nije pojavljivao zbog manjih povreda ili privatnih problema. Poslednji razlog bio je veliki broj udaraca koji je dobio u posljednjem meču za Bešiktaš nakon kojeg se obratio selektoru Paunoviću i objasnio da "osjeća nešto u listu".

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