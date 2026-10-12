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Dušan Vlahović dobio šamarčinu na utakmici u Turskoj (VIDEO)

Dušan Vlahović dobio šamarčinu na utakmici u Turskoj (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Srpski napadač iz Bešiktaša Dušan Vlahović postigao je pobjednički pogodak za istanbulski klub u duelu protiv Kodžaelija (2:1) u turskoj Superligi.

Dušan Vlahović dobio šamarčinu na utakmici u Turskoj Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reprezentativac Srbije ušao je u istoriju Bešiktaša na nedjeljnom susretu - postao je prvi igrač koji je u debitantskoj sezoni vezao četiri utakmice na kojima je postigao najmanje jedan gol, čime je još jednom potvrdio da se odlično uklopio u novu sredinu.

Ali je i zaradio šamar u duelu sa štoperom gostiju Emirom Ortakajem. Međutim, sudija je ostao nijem, kao i njegove kolege u VAR sobi, što je prokomentarisao nekadašnji fudbaler Bešiktaša, Ali Gultiken, koji radi kao komentator na televiziji.

"Da li su promijenjena pravila u fudbalu? Je li šamaranje postalo dozvoljeno? Vlahović je dobio šamar, a utakmica je nastavljena kao da se ništa nije desilo. Udariti igrača na taj način povlači direktan crveni karton", rekao je Gultiken, a prenijeli turski mediji.

Vlahović je uspješno nastavio sezonu nakon kraće pauze zbog povrede. Zbog zdravstvenih problema nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije u utakmicama Lige nacija, ali se po povratku u klupski ritam odmah vratio golovima.

Inače, Dušan Vlahović je propustio osam okupljanja reprezentacije Srbije od Svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno skoro na svakom drugom se nije pojavljivao zbog manjih povreda ili privatnih problema. Poslednji razlog bio je veliki broj udaraca koji je dobio u posljednjem meču za Bešiktaš nakon kojeg se obratio selektoru Veljku Paunoviću i objasnio da "osjeća nešto u listu".

(MONDO)

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Dušan Vlahović Bešiktaš

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