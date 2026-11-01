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Prvenac u Seriji A nije mogao biti ljepši: Golčina Alajbegovića za 129. rođendan Juventusa! (VIDEO)

Prvenac u Seriji A nije mogao biti ljepši: Golčina Alajbegovića za 129. rođendan Juventusa! (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Kerim Alajbegović u derbiju protiv Napolija postigao prvi gol u Seriji A.

Nik Voltemade i Kerim Alajbegović Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Pravu uspavanku gledali su navijači u Torinu punih 70 minuta, a onda je publiku na "Alijanc stadionu" probudio Kerim Alajbegović.

Bh. reprezentativac postigao je spektakularan gol za Juventus protiv Napolija, njegov prvi u Seriji A, te tako obradovao navijače "stare dame", koji su u derbiju 10. kola proslavili 129. rođendan svog kluba.

Iskoristio je Alajbegović proigravanje Edona Žegrove, a onda se odlučio na šut iz daljine, i to "slabijom" lijevom nogom. Golman Napolitanaca Aleks Meret nije mogao ništa nego da isprati let lopte koja se zarila u njegovu mrežu.

Pogledajte:

Inače, od dolaska u redove Juventusa Alajbegović je postigao samo jedan gol, i to protiv NEK Najmehena u Ligi Evrope.

Danas je opravdao povjerenje koje mu je ukazao Lućano Spaleti uvrštavanjem u prvu postavu. Talentovani ofanzivac igra sve više za "bjankonere", a nema sumnje da će mu večerašnji pogodak dodatno podići motivaciju i energiju.

Alajbegovićev gol iz drugog ugla:

Alajbegović je odmah nakon postignutog gola napustio teren, a umjesto njega ušao je Žeremi Boga. Upravo je fudbaler iz Obale Slonovače u 87. minutu postigao gol za 2:0, čime je torinski sastav iskoristio igrača više (Luka Marijanući isključen u 75. minutu) i stigao do velikog trijumfa.



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Tagovi

Juventus Napoli Serija A Kerim Alajbegović

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