Doborac skratio spisak: Ovo je 18 "zmajeva" za mečeve sa Slovencima i Česima, među njima i igrač Borca m:tel!

Bh. rukometaši u novembru počinju kvalifikacije za prvenstvo Evrope.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Selektor rukometne reprezentacije BiH Damir Doborac skratio je spisak igrača na koje računa za početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. protiv Slovenije i Češke.

BiH će 4. novembra biti gost Slovenije, dok će četiri dana kasnije u Tuzli dočekati Češku. U ovoj grupi nalazi se i Izrael, a plasman na kontinentalnu smotru izboriće prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od osam kvalifikacionih grupa te četiri najbolja trećeplasirana.

Na spisku, koji čini 18 igrača, nalaze se: Zoran Radić (Saran), Bekir Čordalija (Partizan), Berin Brkić (Bregenc), Kenan Hadžiavdić (Konjuh), Adi Mehmedčehajić (Slovenj Gradec), Ibrahim Haseljić (Nekse), Danijel Stijović (Izviđač), Luka Knežević (Borac m:tel), Domagoj Alilović (Čurgoi), Dragan Šoljić (Zrinjski), Adin Faljić (Esen), Ensar Mehić (Gradačac), Amer Šahinović (Izviđač), Kerim Semić (Izviđač), Omer Mehmedović (Linc), Hasan Ikanović (Krivaja), Luka Perić (Nant) i Faris Čolaković (Vintertur).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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