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Sin Josipa Sesara odbio Hrvatsku, igraće fudbal za BiH

Sin Josipa Sesara odbio Hrvatsku, igraće fudbal za BiH

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Interesantna "podjela" u porodici Sesar - otac je igrao pod zastavom Hrvatske, sin će braniti boje Bosne i Hercegovine.

sin josipa sesara izabrao bih umjesto hrvatske Izvor: MN PRESS

Poznati hrvatski košarkaš i trener Josip Sesar (48) našao se ovih dana u fokusu regionalne javnosti zbog toga što se saznalo da je njegov sin David Sesar odlučio da ipak predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Mladi Sesar smatra se jednim od talentovanijim fudbalera na ovim prostorima, pa je tako uslijedio još jedan "transfer" iz Hrvatske u BiH, što se na iznenađenje mnogih sve češće dešava u posljednje vrijeme.

Mladi David Sesar, štoper drugoligaša NK Lučko, svakog trenutka će debitovati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine jer je najavljeno da će se njegovo ime naći na idućem popisu U19 selekcije.

Ko je Josip Sesar?

Bivši košarkaš iz Mostara ponikao je u Zagrebu za koji je igrao od 1993. do 1999. godine, poslije čega je otišao u Cibonu - iz koje je čak izašao i na NBA draft 2000. godine, kada su ga Sijetl Supersoniksi birali kao 47. pika. Ipak, nikad nije zaigrao u NBA, igrao je samo na ovim prostorima - u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, dok je trenersku karijeru otpočeo još 2010. godine u Zrinjevcu, pa Gorici. Bio je pomoćnik i glavni trener reprezentacije Hrvatske, a vodio je i Cibonu.

Inače je kao igrač pet puta bio prvak Hrvatske, od 2000. do 2004. godine, igrajući za Cibonu i Split, a ima i dva Kupa Hrvatske. Njegov sin se pak odlučio za fudbal - i za drugu reprezentaciju.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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