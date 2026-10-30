Interesantna "podjela" u porodici Sesar - otac je igrao pod zastavom Hrvatske, sin će braniti boje Bosne i Hercegovine.
Poznati hrvatski košarkaš i trener Josip Sesar (48) našao se ovih dana u fokusu regionalne javnosti zbog toga što se saznalo da je njegov sin David Sesar odlučio da ipak predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Mladi Sesar smatra se jednim od talentovanijim fudbalera na ovim prostorima, pa je tako uslijedio još jedan "transfer" iz Hrvatske u BiH, što se na iznenađenje mnogih sve češće dešava u posljednje vrijeme.
Mladi David Sesar, štoper drugoligaša NK Lučko, svakog trenutka će debitovati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine jer je najavljeno da će se njegovo ime naći na idućem popisu U19 selekcije.
Ko je Josip Sesar?
Sin Josipa Sesara odbio Hrvatsku, igraće fudbal za BiH
Bivši košarkaš iz Mostara ponikao je u Zagrebu za koji je igrao od 1993. do 1999. godine, poslije čega je otišao u Cibonu - iz koje je čak izašao i na NBA draft 2000. godine, kada su ga Sijetl Supersoniksi birali kao 47. pika. Ipak, nikad nije zaigrao u NBA, igrao je samo na ovim prostorima - u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, dok je trenersku karijeru otpočeo još 2010. godine u Zrinjevcu, pa Gorici. Bio je pomoćnik i glavni trener reprezentacije Hrvatske, a vodio je i Cibonu.
Inače je kao igrač pet puta bio prvak Hrvatske, od 2000. do 2004. godine, igrajući za Cibonu i Split, a ima i dva Kupa Hrvatske. Njegov sin se pak odlučio za fudbal - i za drugu reprezentaciju.
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(MONDO)