UEFA ponovo novčano kaznila FS BiH: U fokusu oproštajni meč Edina Džeke

Evropska fudbalska federacija (UEFA) ponovo je sankcionisala Fudbalski savez Bosne i Hercegovine (FS BiH).

Izvor: FS BiH

Disciplinska komisija evropske kuće fudbala izrekla je novčanu kaznu u iznosu od 30.000 evra zbog niza propusta zabilježenih tokom susreta trećeg kola Lige nacija protiv selekcije Švedske.

Riječ je o utakmici na kojij se oprostio kapiten i rekorder "zmajeva" Edin Džeko, ali su dešavanja na tribinama donijela novu kaznu za FS BiH.

U zvaničnom obrazloženju odluke precizirano je da je kazna donesena zbog upotrebe pirotehnike (12.000), isticanje i prenošenje poruka neprimjerenih sportskom događaju (10.000) i blokiranje javnih prolaza i stepeništa na tribinama (8.000).

Ovo je nastavak serije oštrih kazni za FS BiH u ovogodišnjem izdanju Lige nacija s obzirom da je Savez kažnjen i za propuste na meču sa Poljacima u visini od 40.500 evra.

Naredni meč, izabranici Sergeja Barbareza igraju 14. novembra na gostovanju u Švedskoj, a tri dana kasnije, ugostiće selekciju Rumunije.

(MONDO)