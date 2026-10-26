Matej Deket o pozivu u reprezentaciju BiH: "Jutros, kad sam krenuo u školu, nisam ni slutio..."

Mladi prvotimac Borca oglasio se nakon što je pozvan u A reprezentaciju BiH.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Fudbalska reprezentacija BiH odigraće u novembru posljednja dva meča u Ligi nacija.

"Zmajevi" će 14. i 17. novembra odmjeriti snage sa Švedskom u Stokholmu i Rumunijom u Zenici. Selektor Sergej Barbarez je ovog ponedjeljka objavio spisak igrača na koje računa za te mečeve, a na istom se našao i mladi prvotimac Borca Matej Deket, koji je 1. oktobra proslavio prvi rođendan.

Strijelac dva gola za crveno-plave u evro-takmičenjima ove sezone ne krije oduševljenje pozivom u najjači državni tim pa se shodno tome oglasio i na društvenim mrežama.

"Jutros, kada sam krenuo u školu, nisam ni slutio da će me dočekati vijest koja će ovaj dan učiniti posebnim i nezaboravnim, poziv selektora Sergeja Barbareza u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine!

Ovo je za mene ogromna čast, ponos i motivacija za sve ono što dolazi.

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Prije svega, želim se zahvaliti svojoj porodici, koja mi je pružila svu ljubav, podršku i vjeru u mene na mom fudbalskom putu.

Želim se posebno zahvaliti svom klubu FK Borac Banja Luka, koji mi je pružio priliku da kroz seniorski fudbal nastavim svoj razvoj, stičem iskustvo i napravim korak koji me doveo do ovog poziva.

Veliko hvala i svim trenerima u omladinskim selekcijama Borca, kao i trenerima u reprezentativnim selekcijama, koji su svojim radom, podrškom i savjetima doprinijeli mom razvoju i pomogli mi da dođem do ovog trenutka.

Ovo je samo još jedan korak u mojoj karijeri, ali i velika odgovornost koja me obavezuje da radim još više, napredujem iz dana u dan i opravdam ukazano povjerenje.

Hvala selektoru na ukazanom povjerenju, kao i svim ljudima koji su uz mene i koji mi pomažu na ovom putu.

Nastavljamo raditi, učiti i sanjati još veće snove", napisao je Deket na Instagramu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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