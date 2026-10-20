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"Zmajevi" mogu da odahnu: Legendarni Finac rekao "KRAJ"

"Zmajevi" mogu da odahnu: Legendarni Finac rekao "KRAJ"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Najveći trag na klupskom nivou ostavio je u Noriču, za koji je od 2018. do 2023. godine postigao 88 golova na 210 utakmica.

Temu Puki završava karijeru Izvor: Promo/FS BiH

Finski napadač Temu Puki objavio je da završava profesionalnu fudbalsku karijeru u 36. godini, a posljednje utakmice odigraće u dresu Helsinkija nakon završetka sezone u finskom prvenstvu, 8. novembra.

Puki je najbolji strijelac u istoriji muške reprezentacije Finske sa 43 gola na 133 utakmice, a po broju nastupa nalazi se na drugom mjestu vječne liste nacionalnog tima. Od reprezentacije se oprostio prošle godine.

Najveći trag na klupskom nivou ostavio je u Noriču, za koji je od 2018. do 2023. godine postigao 88 golova na 210 utakmica. Pomogao je tom engleskom klubu da dva puta izbori plasman u Premijer ligu.

Zanimljivo je da su fudbaleri BiH vječito strahovali od njega, jer je praktično u svakom meču protiv "zmajeva" bio strijelac. Tačnije, šest puta pogađao je mrežu BiH.

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Tagovi

zmajevi Finska reprezentacija BiH

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