Nikola Katić: "Igrao sam fudbal za 150 evra mjesečno"

Štoper Nikola Katić počeo da se bavi fudbalom za 150 evra, a stigao do Bundeslige, reprezentacije BiH i Mundijala 2026.

Izvor: ROBERT PERRY/EPA

Standardni reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić ispričao je do sada nepoznate detalje sa početka svoje karijere. Iako mnogi misle da je njegov put do najviše pozornice - a nakon Hrvatske i Škotske igrao je u Engleskoj i Njemačkoj - bio lak, ispovjest govori potpuno drugačije.

Štoper Šalkea je u razgovoru za "Bild" ispričao kako mu je svojevremeno plata bila manja od 150 evra, a na treninge kluba za koji je igrao kao dječak putovao je zajedno sa prijateljem - i obojica su stopirali.

"Ako se dobro sjećam, plata nije bila ni 150 evra. U to vrijeme, to mi je bio nevjerovatno veliki novac.Moji roditelji su imali vrlo malo slobodnog vremena, pa smo prijatelj i ja na treninge često išli autostopom. Moj stav je jasan - što više ulažeš, više ti se vraća. Roditelji su mi to godinama usađivali. Zato sam dogurao ovako daleko", prisjetio se Nikola Katić.

Od dječaka koji je stopirao kako bi stigao na trening ekipe u kojoj je bio veoma malo plaćen nastao je fudbaler koji je stigao do Engleske i Njemačke, ali i standardan reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Katić je rođen u Ljubuškom, nedaleko od granice sa Hrvatskom. On je porijeklom Hrvat i svojevremeno je odigrao osam mečeva za mladu i jedan meč za seniorsku selekciju Hrvatske - prije nego što se predomislio i promijenio nacionalni tim.

Fudbalsku karijeru počeo je u lokalnom HNK Stolac, gdje je proveo čak 13 godina. Sa samo 16 godina počeo je da igra za seniorski tim, a njegove partije primijetio je Neretvanac iz Opuzena u koji je ubrzo prešao.

Ređali su se zatim Slaven Belupo, Glazgov Rendžers, pozajmica u Hajduk iz Splita, pa Cirih i pozajmica u Plimut, da bi na kraju prešao u Šalke iz Gelzenkirhena. Za taj njemački klub igra i trenutno, a saigrač mu je Edin Džeko koji je prije nekoliko nedjelja završio reprezentativnu karijeru.

Nakon što je Katić izabrao da u seniorskoj konkurenciji predstavlja Bosnu i Hercegovinu, posljednja linija tima ne može se ni zamisliti bez njegovog prisustva. Za tri godine odigrao je 25 mečeva, a bio je učesnik i Mundijala.

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