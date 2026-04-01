Štoper "zmajeva" emotivan nakon velikog uspjeha BiH: "Nikad nisam plakao, ali sad su suze krenule!"

Nikola Katić iznio je utiske sa meča protiv Italije, nakon kojeg su bh. reprezentativci izborili plasman na Mundijal 2026.

Fudbalska reprezentacija BiH drugi put u istoriji ide na Mundijal!

"Zmajevi" su poslije izvođenja jedanaesteraca eliminisali Italiju (4:1) na Bilinom polju i nakon 12 godina stekli pravo nastupa na jednom velikom takmičenju.

"Veliki ponos, stvarno sam bez riječi. Nisam nikada plakao poslije utakmice, imam 29 godina, a sada su suze krenule. Svu tu veliku borbenost smo krunisali u ova dva meča protiv ozbiljnih protivnika. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta. Dosta puta smo vidjeli da sport pomiče stvari, poboljšava živote ljudi i sve čestitke saigračima i hvala im svima. Svi će sutra biti radosniji kada odu na posao", rekao je Nikola Katić, koji je odradio ogroman posao u defanzivnoj liniji.

Njegov imenjak na golu napravio je kardinalnu grešku u 15. minutu, nakon koje je Mojze Kin poentirao za vođstvo Italije. Nije to, međutim, bilo kobno za bh. igrače, koji su uspjeli da preokrenu situaciju u svoju korist i izbore Mundijal.

"Nevjerovatno šta mi se dešava u posljednje vrijeme, i u klubu i u reprezentaciji. Produžeci, penali, vraćamo se... Ogroman kompliment za ekipu. Ovo je stvarno posebna ekipa. Ovakve dvije utakmice i dva puta se vraćamo u posljednjim minutima. Stvoriti ovoliko šansi protiv Italije i na kraju još ostati sabrani i mirni i ovako odraditi penale... Nisam ni sam svjestan. Niko od nas ne vjeruje šta se događa".

BiH će na Mundijalu, koji se igra od 11. juna do 19. jula, igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske.

