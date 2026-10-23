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Reprezentativac Srbije će igrati za BiH: Njegovom ocu mnogo se sviđa ta ideja

Reprezentativac Srbije će igrati za BiH: Njegovom ocu mnogo se sviđa ta ideja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Talentovani defanzivac Novog Pazara Ahmed Hadžimujović mogao bi da obuče dres Bosne i Hercegovine, iako je prije nekoliko mjeseci sa Srbijom išao na Evropsko prvenstvo za omladince.

Ahmed Hadžimujović mogao bi da obuče dres BiH Izvor: MN PRESS

Talentovani fudbaler Ahmed Hadžimujović mogao bi u bliskoj budućnosti da promijeni reprezentaciju za koju nastupa i da umjesto srpskog obuče dres seniorskog tima Bosne i Hercegovine. Ovakve glasine krenule su sa društvenih mreža, a brzo su ih prenijeli sarajevski mediji.

Omladinski reprezentativac Srbije u ozbiljnim je planovima srpskog selektora, do sada je redovno dobijao pozive u nacionalni tim, a uz to standardno igra za Novi Pazar u Superligi Srbije. Zbog toga je i jedan od najcjenjenijih mladih fudbalera u srpskom fudbalu, ali sve to očigledno nisu dovoljno čvrste veze sa zemljom u kojoj je rođen.

Izvor: © MN press, all rights reserved

Bosna i Hercegovina se nada da bi Ahmeda Hadžimujovića mogla da "ukrade", a tamošnji navijači dobili su novu dozu optimizma zbog komentara na Instagramu. Ahmedov otac Mirza označio je da mu se sviđa komentar "Gdje će drugo igrati nego za BiH", iako Hadžimujović nikada do sada nije nastupao za tu selekciju.

Ahmed Hadžimujović je odigrao jedan meč za reprezentaciju Srbije do 18 godina, a zatim čak 11 utakmica za selekciju do 19 godina. Sa omladinskom reprezentacijom Srbije učestvovao je i na Evropskom prvenstvu 2026. godine, gdje je nacionalni tim zabilježio sva tri poraza - a Ahmed svih 270 minuta na terenu.

Inače, riječ je o 190 centimetara visokom štoperu koji može povremeno da igra i na mjestu zadnjeg veznog. Ahmed Hadžimujović je rođen u Novom Pazaru, a u istoimenom klubu je proveo cjelokupnu karijeru u seniorskom fudbalu. Već ima 43 meča u Superligi, dva evropska nastupa i jednu utakmicu u Kupu Srbije.

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Tagovi

Ahmed Hadžimujović zmajevi Srbija

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