UEFA žestoko kaznila Fudbalski savez BiH!

Bh. kuća fudbala mora da plati 40.500 evra.

Izvor: FS BiH

Disciplinska komisija Evropske fudbalske federacije izrekla je drastičnu kaznu Fudbalskom savezu BiH zbog propusta u organizaciji utakmice sa Poljskom (1:0) na Bilinom polju, odigrane 5. oktobra.

Evropski fudbalski disciplinci su, naime, bh. kuću fudbala kaznili sa ukupno 40.500 evra, po nekoliko osnova.

Tako bh. Savez mora da plati 15.000 evra zbog, kako se navodi, rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača. Takođe, izrečena je i kazna djelimičnog zatvaranja stadioa (5 posto kapaciteta), ali se ista uslovno odgađa na period od dvije godine, počev od datuma donošenja odluke.

FS BiH je istovremeno postao "lakši" za 8.000 evra zbog korištenja lasera, zatim za 3.000 zbog paljena pirotehnike, 4.500 evra zbog bacanja pirotehničkog sredstva, ali i sa 10.000 zbog kašnjenja početka utakmice.

Podsjetimo, BiH je u prva četiri kola Lige nacija osvojila osam bodova i ravnopravno konkuriše za osvajanje prve pozicije u grupi B4. To bi joj omogućilo povratak u elitni rang, ali i plasman u baraž za EURO 2028 čak i prije samog početka kvalifikacija.

"Zmajevi" su nastup u Ligi nacija počeli remijem u Varšavi sa Poljskom (0:0), potom su u Bukureštu porazili Rumuniju (2:4), u Zenici su remizirali sa Švedskom (1:1) i na kraju savladali Poljsku pred zeničkim navijačima (1:0).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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