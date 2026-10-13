Sergej Barbarez najavio autobiografiju "Krugovi": Kako je jedan rat promijenio moj život

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je izlazak svoje autobiografije, koju je pisao uz pomoć novinara njemačkog "Kikera" Sebastijana Volfa.

Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Knjiga pod nazivom "Krugovi" (Ciklusi) pojaviće se za dvije sedmice s podnaslovom "Wie ein Krieg mein Leben veränderte" (Kako je jedan rat promijenio moj život).

Barbarez je na društvenim mrežama saopštio izlazak knjige.

"Iza mene su sati i sati razgovora. Razgovora u kojima sam otvorio dušu, oživio uspomene i ponovo probudio bezbroj slika i misli. Za dvije sedmice izlazi moja autobiografija".

Objasnio je razloge zbog kojih se odlučio na autobiografiju.

Izvor: Instagram/sergej.barbarez.official

"Zato što već godinama u sebi nosim želju da ispričam svoju priču. Svoju cijelu priču. O počecima. O zaobilaznim putevima i pogrešnim skretanjima. O neočekivanim preokretima koji su zauvijek promijenili moj život. O trenucima koji su me oblikovali, stavljali pred izazove i ponekad dovodili do samih granica".

Selektor "zmajeva" je dodao da je riječ o iskrenom svjedočanstvu.

"To je priča o boli, ponosu i, iznad svega, dubokoj zahvalnosti. To je MOJA PRIČA. Sa svim svojim usponima i padovima. Bez uljepšavanja. Iskreno. Iz dubine srca".

U knjizi "Krugovi" Barbarez će čitaocima otkriti svoj životni put - od ratnih godina koje su ga zauvijek oblikovale, preko fudbalske karijere do uloge selektora reprezentacije BiH.

(MONDO)