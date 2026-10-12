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Mirza Ćatović bira između BiH, Srbije i Njemačke

Mirza Ćatović bira između BiH, Srbije i Njemačke

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Talentovani fudbaler Mirza Ćatović može da bira između tri selekcije.

Da li će Mirza Ćatović igrati za BiH Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Talentovani fudbaler Mirza Ćatović nije još izabrao za koju će reprezentaciju igrati u karijeri, a može da bira između tri opcije. Ćatović je inače na raspolaganju Njemačkoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a čini se da će trku za njega na kraju dobiti i najmanje uspješna od sve tri.

Prema informacijama iz Barselone, direktor reprezentacije Emir Spahić boravio je u Kataloniji gdje je gledao Ćatovićev nastup i to je jako značilo mladom fudbaleru, koji je potom imao i razgovor na temu reprezentacije.

"Na tribinama se nalazio i špijun koji je pratio svaki Ćatovićev potez. Sportski direktor BiH, bivši igrač Sevilje Emir Spahić, bio je u VIP loži i iz prve ruke posmatrao Mirzu", naveo je katalonski "Sport" koji je izvještavao sa meča rezervnog tima Barselone i Logronjesa.

Interesantno je da je razgovor uslijedio čim se Ćatović vratio sa obaveza u mladoj reprezentaciji Njemačke, za koju trenutno nastupa, ali to ne znači da u budućnosti ne može da promijeni sportsko državljanstvo. Navodno je Srbiju već odbio, dok je oko Bosne i Hercegovine i dalje nesiguran.

Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia

Riječ je o momku rođenom 2007. godine u Tutinu. Godinama je igrao u Njemačkoj, prošao je kroz mlađe kategorije Štutgarta, a ovog ljeta ga je dovela Barselona. Došao je zapravo na pozajmicu od 600 hiljada evra, uz opciju otkupa koja bi u zavisnosti od ispunjenja ciljeva mogla da iznosi od pet do 10 miliona evra.


Mirza Ćatović je visok 190 centimetara, ljevonog i najbolje se snalazi kao defanzivni vezni, ali može da igra i na centralnoj poziciji u veznom redu, kao i na štoperskim pozicijama. Nastupio je na 24 meča rezervnog tima Štutgarta, a postigao je i jedan pogodak u trećem rangu njemačkog fudbala. Za rezervni tim Štutgarta u trećem rangu njemačkog fudbala igrao je i prošle sezone, kada je na 14 mečeva jednom bio strijelac.

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Tagovi

Mirza Ćatović fudbal Njemačka Srbija BiH zmajevi

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