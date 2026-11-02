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Oglasio se FS BiH pred gostovanje "zmajeva" u Švedskoj: Ostalo je još malo ulaznica!

Oglasio se FS BiH pred gostovanje "zmajeva" u Švedskoj: Ostalo je još malo ulaznica!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bh. kuća fudbala obavijestila je navijače o preostalim kartama za meč u Solni.

FS BiH o ulaznicama za utakmicu Švedska BiH Izvor: Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH odigraće još dvije utakmice do kraja Lige nacija.

Izabranici Sergeja Barbareza će 14. novembra biti gosti Švedske, u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi B4 i eventualni direktni plasman u A diviziju, ali i baraž za EURO 2028. godine. Dva tima će odmjeriti snage na Nacionalnom stadionu u Solni, a FS BiH se oglasio po pitanju ovog meča, obavijestivši navijače o preostalim ulaznicama za predstojeće gostovanje

"Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavještava navijače da je preostao ograničen kontingent ulaznica za utakmicu UEFA Lige nacija Švedska – Bosna i Hercegovina, koja će biti odigrana 14. novembra 2026. godine na 'Stroberi Areni' u Solni.

Svi zainteresovani mogu aplicirati za kupovinu ulaznica putem e-mail adrese [email protected].

S obzirom na ograničen broj dostupnih ulaznica, prednost pri kupovini imaće navijači koji su se do 31. oktobra 2026. godine registrovali na platformi bhff.fans", rečeno je iz bh. kuće fudbala.

Tri dana kasnije BiH će na Bilinom polju dočekati Rumuniju. Pred ove mečeve, Švedska na prvom mjestu ima 10 bodova, BiH je na 8, Poljska je na 4, dok su Rumuni bez bodova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi fudbal BiH Švedska Liga nacija

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