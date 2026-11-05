Rukometaši Srbije ubjedljivom pobjedom počeli kvalifikacije za Evropsko prvenstvo

Rukometaši Srbije upisali su laku i ubjedljivu pobjedu protiv Estonije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Srbija želi na Evropsko prvenstvo i put ka cilju je započela savršeno. Demolirala je Estoniju u Novom Sadu - 39:18 (21:9). U nekim momentima je više izgledalo kao da je u pitanju lakši trening, a ne važna utakmica.

Sve je bilo riješeno već na samom početku, Srbija je meč otvorila vođstvom 4:1, a dvocifrenu razliku stekla je već na poluvremenu (21:9). Bilo je jasno da se gosti ni za šta neće pitati ni u drugom dijelu. Opao je intenzitet i obje ekipe su samo čekale kraj. Najefikasniji u srpskom timu bili su Vukašin Vorkapić sa sedam i Dragan Pešmalbek sa pet golova. Golman Vladimir Cupara je imao čak 15 odbrana.

Sigurna pobjeda "orlova" i sada slijedi meč sa Ukrajinom koji se igra 8. novembra u Slovačkoj. Tim Raula Gonzalesa ima ulogu favorita i u tom duelu. Po dva najbolja tima iz grupe idu direktno na Evropsko prvenstvo, uz četiri najbolja trećeplasirana tima.

U grupi sa Srbijom je još i Island koji važi za glavnog favorita u grupi.

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Pogledajte 00:16 Lazar Anđeković gol uz zvuk sirene Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

(MONDO)