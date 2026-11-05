logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometaši Srbije ubjedljivom pobjedom počeli kvalifikacije za Evropsko prvenstvo

Rukometaši Srbije ubjedljivom pobjedom počeli kvalifikacije za Evropsko prvenstvo

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Rukometaši Srbije upisali su laku i ubjedljivu pobjedu protiv Estonije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

srbija pregazila estoniju u rukometu Izvor: MN PRESS

Srbija želi na Evropsko prvenstvo i put ka cilju je započela savršeno. Demolirala je Estoniju u Novom Sadu - 39:18 (21:9). U nekim momentima je više izgledalo kao da je u pitanju lakši trening, a ne važna utakmica.

Sve je bilo riješeno već na samom početku, Srbija je meč otvorila vođstvom 4:1, a dvocifrenu razliku stekla je već na poluvremenu (21:9). Bilo je jasno da se gosti ni za šta neće pitati ni u drugom dijelu. Opao je intenzitet i obje ekipe su samo čekale kraj. Najefikasniji u srpskom timu bili su Vukašin Vorkapić sa sedam i Dragan Pešmalbek sa pet golova. Golman Vladimir Cupara je imao čak 15 odbrana.

Sigurna pobjeda "orlova" i sada slijedi meč sa Ukrajinom koji se igra 8. novembra u Slovačkoj. Tim Raula Gonzalesa ima ulogu favorita i u tom duelu. Po dva najbolja tima iz grupe idu direktno na Evropsko prvenstvo, uz četiri najbolja trećeplasirana tima.

U grupi sa Srbijom je još i Island koji važi za glavnog favorita u grupi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Lazar Anđeković gol uz zvuk sirene
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija Estonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC