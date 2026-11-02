Odbrana sezone u Srbiji: U derbiju skinuo penal nogom, uhvatio "živu"

Kosta Dizdar je jednom svojom odbranom sedmerca obilježio derbi Arkus lige između Vojvodine i Metaloplastike.

Izvor: Arena sport

Sada je samo Partizan neporažen u Arkus ligi. Nakon derbija kola u Novom Sadu, Vojvodina je uspjela da nanese prvi poraz ekipi Metaloplastike 36:28 (21:15).

Tim sa "Slane Bare" redovno je vodio. Vidjeli smo već na startu seriju domaćina, a nakon 9:4 poslije 10 minuta nije Metaloplastika smogla snage da se vrati. Čak i kada je pokušavao tim Davida Rašića da se vrati, razbranio se Kosta Dizdar.

Odbranio je mladi golman Vojvodine nekoliko sedmeraca, dva zaredom u finišu, a jedan je skinuo impresivno. Filip Marković je probao da mu postigne gol od podloge, ali to nije uspjelo jer je Dizdar uspio da uhvati živu loptu - nogom.

Ko je donio pobjedu?

MVP ovog meča bio je pivot Vojvodine Branko Predović koji je dao četiri gola iz isto toliko pokušaja. Sjajni Dizdar je imao šest odbrana, a u polju Fran Mileta i Nik Ćirović su imali po šest golova, dok je Marko Srdanović dao osam. Kod Metaloplastike Dejan Kukulovski je imao sedam golova, po pet su dodali Nikola Filipović i Vukašin Pavlović.

Kakvo je stanje na tabeli?



