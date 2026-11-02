logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odbrana sezone u Srbiji: U derbiju skinuo penal nogom, uhvatio "živu"

Odbrana sezone u Srbiji: U derbiju skinuo penal nogom, uhvatio "živu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kosta Dizdar je jednom svojom odbranom sedmerca obilježio derbi Arkus lige između Vojvodine i Metaloplastike.

Sjajna odbrana na meču Vojvodine i Metaloplastike Izvor: Arena sport

Sada je samo Partizan neporažen u Arkus ligi. Nakon derbija kola u Novom Sadu, Vojvodina je uspjela da nanese prvi poraz ekipi Metaloplastike 36:28 (21:15).

Tim sa "Slane Bare" redovno je vodio. Vidjeli smo već na startu seriju domaćina, a nakon 9:4 poslije 10 minuta nije Metaloplastika smogla snage da se vrati. Čak i kada je pokušavao tim Davida Rašića da se vrati, razbranio se Kosta Dizdar.

Odbranio je mladi golman Vojvodine nekoliko sedmeraca, dva zaredom u finišu, a jedan je skinuo impresivno. Filip Marković je probao da mu postigne gol od podloge, ali to nije uspjelo jer je Dizdar uspio da uhvati živu loptu - nogom. 

Ko je donio pobjedu?

MVP ovog meča bio je pivot Vojvodine Branko Predović koji je dao četiri gola iz isto toliko pokušaja. Sjajni Dizdar je imao šest odbrana, a u polju Fran Mileta i Nik Ćirović su imali po šest golova, dok je Marko Srdanović dao osam. Kod Metaloplastike Dejan Kukulovski je imao sedam golova, po pet su dodali Nikola Filipović i Vukašin Pavlović.

Kakvo je stanje na tabeli?



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Vojvodina RK Metaloplastika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC