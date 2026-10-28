Srpski timovi dobili rivale u Evropi: Vojvodina sa Slovacima, Dubočica ide na sjever Evrope

Vojvodina će igrati sa Povaškom Bistricom, a Dubočica sa ekipim BK 46 iz Finske u narednom kolu EHF Evropskog kupa.

Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se evropska rukometna takmičenja za srpske klubove. I dok Partizan i dalje igra Ligu šampiona, Vojvodina i Dubočica su saznale svoje rivale u EHF Evropskom kupu. Novosađani će igrati sa timom Povaške Bistrice iz Slovačke, dok Dubočica igra sa BK 46 iz Finske.

Nažalost, treći srpski tim u ovom takmičenju, Dinamo iz Pančeva, ispao je. Nakon poraza od 39:27 u prvom meču od Trimo Trebnja, pobijedili su Pančevci 33:24 u drugom, ali im je malo falilo da prođu dalje.

Ekipa iz Leskovca je u prvom kolu napravila senzaciju i u dva meča bila bolja za po gol od Alple Hard iz Austrije ukupno 67:65, dok je u drugom kolu izbacila tim iz Letonije 73:61. Vojvodina je u prethodnom kolu savladala Makabi Rišon Lecion 67:64.

Oba srpska tima koja su ostala u ovom takmičenju biće domaćini u prvim mečevima koji će se igrati 21. ili 22. novembra, a revanše će sedam dana kasnije igrati kao gosti.