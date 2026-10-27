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Sloga protiv Olimpijakosa u Evropskom kupu! Poslije PAOK-a još jedan grčki velikan dolazi u Republiku Srpsku

Sloga protiv Olimpijakosa u Evropskom kupu! Poslije PAOK-a još jedan grčki velikan dolazi u Republiku Srpsku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Dobojlije će u trećoj rundi odmjeriti snage sa timom iz Pireja.

Sloga protiv Olimpijakosa u Evropskom kupu Izvor: Screenshot

Nakon PAOK-a, koji je odmjerio snage sa Borcem m:tel, još jedan rukometni klub iz Grčke dolazi u Republiku Srpsku!

Biće to, voljom žrijeba koji je ovog prijepodneva održan u sjedištu Evropske rukometne federacije u Beču, tim Olimpijakosa, sa kojim će Sloga iz Doboja ukrstiti koplja u trećem kolu Evropskog kupa. Prva utakmica igraće se 21. ili 22. novembra u Pireju, dok je revanš sedam dana kasnije.

Izvor: Screenshot

Olimpijakos je, podsjetimo, već dolazio u Republiku Srpsku. Desilo se to prije sedam godina, takođe u Evropskom kupu, ali su crveno-bijeli tada za rivala imali rukometaše Borca m:tel.

Sloga je, inače, do mjesta u trećem kolu stigla eliminisavši u dvomeči azerbejdžanski Kur.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

RK Sloga Doboj Rukomet EHF Evropski kup RK Olimpijakos

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