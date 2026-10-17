Novi okršaj Borca sa Grcima, Knežević pamti onaj prošli: "Bez četvorice u Atini, u revanšu mi otvorili glavu…"

Rukometaš Borca Luka Knežević pred duel sa PAOK-om prisjetio se posljednjeg okršaja crveno-plavih sa Grcima, na kojem je zajedno sa još nekolicinom najmlađih saigrača “gurnut u vatru”.

Izvor: MONDO

Nakon pobjede protiv Vogošće na otvaranju sezone u Premijer ligi BIH rukometaši sezone kreću u nedjelju i sa takmičenjem na evropskoj sceni i igraće drugo kolo EHF Evropskog kupa.

Žrijebom je crveno-plavima dodijelio solunski PAOK, koji će biti domaćin prvog meča u nedjelju, a revanš će biti odigran 24. oktobra u Banjaluci.

Biće to treći evropski okršaj banjalučkog Borca sa grčkim ekipama. Crveno-plavi su 1999. godine igrali protiv GAS Kilkisa u okviru tadašnjeg EHF Kupa gradova i nakon remija 24:24 u Banjaluci poraženi su u Grčkoj 25:22.

Posljednji put Borac je protiv Grka igrao 2019. godine u kvalifikacijama za EHF kup kada je Borac eliminisan od atinskog Olimpijakosa (30:21, 30:25).

Banjalučani su tada eliminisani nakon dvomeča koji je protekao u pomalo čudnim okolnostima. Za Borac tada nisu mogla da nastupe četvorica igrača koja su upravo tog ljeta pojačali crveno-plave: Nemanja Vučićević, Marko Jeremić, Giljerme Linares De Souza i Vukašin Rakocija. Oni su tada čak putovali u Atinu, da bi im tek u prestonici Grčke saopšteno da nisu registrovani i da nemaju pravo nastupa.

U takvim okolnostima teret je iznijela okosnica tima, a upravo tada “u vatru su bačeni” mladi igrači Luka Knežević, Marko Lukić, Luka Perić, Luka Grahovac i Siniša Dragičević. Neki od njih, poput Kneževića, Lukića i Perića u godinama poslije toga stasali su u standardne prvotimce i stekli status reprezentativaca BIH.

Lijevi bek Luka Knežević, koji se u međuvremenu nakon igranja u Tuzli i Kataru vratio u Borac, pred duel sa PAOK-om prisjetio se tih okršaja sa Grcima, koji nisu ni najmanje štedjeli njega i njegove najmlađe saigrače.

"Nekako baš dobro pamtim tu utakmicu dole u Atini. Kada se saznalo da ne možemo računati na četiri igrača mi iz 'drugog plana' smo 'ajde da kažemo prešli u prvi. Naravno, bude ti drago, ti si mlad igrač dobiješ priliku. Ta utakmica dole u Atini bila je manje-više dobra. Dobili su nas, nadigrali su nas, ali borili smo se, potukli smo se, nismo se povukli ni sekunde", prisjetio se Knežević u razgovoru za MONDO.

Ostaće upamćena njegova izjava poslije revanša sa Olimpijakosom u Banjaluci u kojoj je viđena žestoka borba, a on zaradio posjekotinu na glavi.

''Ništa strašno, mali 'otvor' na glavi, sad 'lagano' na šivanje i to je to'', rekao je poslije utakmice u Boriku Knežević koji je tada imao 19 godina.

"U Boriku, e to je bio poseban, poseban doživljaj. Dosta je bilo navijača, sjećam se, dvorana je bila fino popunjena, mi igramo, nekako srce ti puno. Prvi put igraš pred kao punom dvoranom, pred svojim navijačima. I tog se sjećam, poginuli smo do zadnjeg atoma snage, meni je tad i glavu 'otvorio' onaj Turčin desni bek. Ali i ta utakmica, iako je bio taj peh da mi je 'otvorena glava', ostala mi je u prelijepom sjećanju. Tu smo se i treneru nekako dokazali, ali on je to već znao... I prije toga smo igrali dobro, ali tu smo nekako pokazali da može računati i da nam može vjerovati", prisjetio se Knežević.

Tada su podrška klincima bili iskusniji igrači poput Bojana Ljubišića, Milana Dakića i Đorđe Ćelić, a sada će Knežević sa svojim iskusnijim saigračima da se “nađe” onim najmlađima u ekipi poput Koste Stevandića, Armina Bulića, Danila Tubina…

"Uz nas su bili Hans i ti stariji, a motiva nije nedostajalo. Nebitno kakva je utakmica, moraš da daš svoj svoj maksimum i budeš spreman spreman. Da li ćeš igrati 5 minuta ili 60 minuta, moraš da daš svoj maksimum za svoju ekipu, za svoj klub i na kraju da uživaš u tom svemu. Ali moraš i da uživaš. Što se mene tiče, što je utakmica većeg značaja i što je jači protivnik, ja nekako više uživam. Kad igraš utakmice protiv ekipa kao štu sue to nedavno Partizan, sada PAOK te neke jače utakmice, moraš da se spremiš prije utakmice, pa i psihološki, a mora se to sve ‘namjestiti’ da istovremeno i uživaš. Ako ne uživaš, ako si nervozan, nećeš biti na 100 posto, nećeš odigrati kako bi trebalo, limitiraćeš se", istakao je lijevi bek Borca.

Ekipu Borca čeka najbolji golman Grčke! Na golu PAOK-a je Igor Arsić, koji je prošle sezone proglašen za najboljeg golmana grčkog prvenstva.



"I njega smo malo analizirali, stvarno je odličan golman. Za svakoj poziciju smo uradili analizu, znamo njegove karakteristike, tendencije, način kako brani, tako da i sa te strane smo se spremili, pa ćemo sutra vidjeti kako će to izgledati", prokomentarisao je Knežević.

Pred duel sa PAOK-om ekipa Mirka Mikića odigrala je samo jednu prvenstvenu utakmicu, ali i utakmicu Svesrpskog kupa protiv Partizana, koja je dobro došla Banjalučanima.

"Kad udariš na jačeg protivnika, kad vidiš malo gdje si, to ti da motiv da treniraš, da radiš, da napreduješ. Izgubili smo 11 razlike, ali prvo poluvrijeme smo fino igrali, držali se, imali smo dosta promašaja, drugo poluvrijeme već smo malo fizički pali, vidjelo se da su oni Liga šampiona, vidjela se ta razlika. Sli sve u svemu utisak je bio dobar i poslije takvih utakmica lakše ti je da igraš", rekao je Knežević.

Za razliku od Borca ekipa PAOK-a odigrala je već pet prvenstvenih i još dva meča u Evropi, ali Knežević ne smatra da je manji broj utakmica preveliki hendikep za crveno-plave.

"Oni su odigrali te utakmice u prvenstvu i Evropi, to jeste mala prednost, ali odradili smo dobru analizu, imali smo dosta vremena, da se spremimo, da sve analiziramo. Trener Mikić je udradio tu video analizu vrhunsk, dosta smo se spremali, postavljali taktiku i to je možda naša prednost", zaključio je rukometaš Borca.