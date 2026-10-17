Delegacija RK Borac posjetila srpsko vojničko groblje Zejtinlik u Solunu

Delegacija Borca odala u Solunu počast srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu.

Izvor: RK Borac

Rukometaši Borca u Solunu se pripremaju za prvi meč drugog kola EHF Evropskog kupa koji se igra u nedjelju od 18 časova.

Crveno-plavi su u petak stigli u Solun, preko Zagreba, gdje je u jednom trenutku viđena i pomalo nesvakidašnja situacija kada je zasvirao mladi Kosta Stevandić, a večeras ih od 20 časova po lokalnom vremenu očekuje trening.

Delegacija RK Borac iskoristila je slobodno jutro u subotu i posjetila srpsko vojničko groblje kako bi odala počast junacima poginulim u proboju Solunskog fronta tokom Prvog svjetskog rata.

Na Zejtinliku ih je dočekala šef Predstavništva Republike Srpske u Solunu Jelena Jovanović.