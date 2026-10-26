Sloga u srijedu dobija rivala u Evropi: Dobojlije mogu da "osvete" Borac m:tel!

Dobojski premijerligaš bi u trećem kolu mogao da odmjeri snage sa solunskim PAOK-om, koji je iz ovog takmičenja eliminisao igrače Borca m:tel.

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Rukometaši dobojske Sloge u srijedu (29. oktobar) će saznati ime protivnika u trećem kolu EHF Evropskog kupa.

Tim Miljana Stanića je u drugoj rundi eliminisao azerbejdžanski Kur, a sada iščekuje ime rivala sa kojim će ukrstiti koplja 21. ili 22. odnosno 28. ili 29. novembra.

Sloga se nalazi u drugoj grupi timova, u kojoj su još i Gorica (Hrvatska), Polva Serviti (Estonija), H71 (Farska Ostrva), AEK (Grčka), Ramat Hašron (Izrael), Rajmond Sasari (Italija), Dragunas Klaipeda (Litvanija), Lovćen (Crna Gora), KRAS Folendam (Holandija), Potaisa Turda (Rumunija), Gorenje (Slovenija), Slovenj Gradec (Slovenija), Dubočica 54 (Srbija), Vintertur (Švajcarska) i Povaška Bistrica (Slovačka).

Sa ovim timovima Sloga ne može da se sastane, dok se na listi mogućih rivala, koji su smješteni u prvi šešir, nalaze: JAGS Feslau (Austrija), Dukla Prag (Češka), BK-46 (Finska), Olimpijakos (Grčka), PAOK (Grčka), PLER-Budimpešta (Mađarska), Haukar (Island), Ohrid (Sjeverna Makedonija), Alkaloid (Sjeverna Makedonija), Runar Sandefjord (Norveška), Rebud Ostrovija (Poljska), Politehnika Temišvar (Rumunija), Trimo Trebnje (Slovenija), Vojvodina (Srbija), Bern (Švajcarska) i Bešiktaš (Turska).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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