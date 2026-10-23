Dobojlije nakon ubjedljivog trijumfa u Azerbejdžanu: Idemo sutra na novu pobjedu, vidimo se u 3. kolu!

Rukometaši dobojske Sloge Miloš Čekić i Đorđe Bosić dali kratak komentar nakon ubjedljivog trijumfa nad azerbejdžanskim Kurom u EHF Evropskom kupu.

Izvor: MONDO

Rukometaši Sloge napravili su veliki korak ka trećem kolu EHF Evropskog kupa pošto su u prvom meču drugog kola savladali azerbejdžanski Kur u gostima sa ubjedljivih 36:28.

"Utakmica je bila jako dobra, intenzitet je bio jak. Zadovoljan sam kako je ekipa odigrala i ja zajedno s njima. Očekujem sutra možda još bolje izdanje od nas i da se vidimo u trećem kolu", rekao je poslije utakmice najbolji strijelac Sloge Miloš Čekić koji je postigao devet golova.

Dobojlije su dobro izgledali na terenu, odigrali sa dosta energije uprkos činjenici da su imali naporan put od oko 3.200 kilometara., preko Beograda i Bakua do Mingačevira.

Dogovorom dva kluba i drugi meč će biti odigran u ovom gradu sa nešto više od 100.000 stanovnika, smještenom u centralnom dijelu Azerbejdžana.

Revanš se igra za manje od 24 sata, a u taboru Sloge uvjereni su da će i u subotu upisati novu pobjedu i tako ovjeriti plasman u naredni krug.

"Odlična utakmica za nas večeras. Mislim da smo bili dosta kvalitetniji od protivnika. Sutra nas čeka isto meč u 17 sati (po vremenu u Azerbejdžanu) kao i danas. Mislim da ćemo opet da pobijedimo i da prođemo dalje u sledeće kolo", rekao je golman Đorđe Bosić.

Revanš meč Sloge i Kura igra se u subotu sa početkom u 15 časova po našem vremenu.