Druga pobjeda Sloge: Dobojlije u nastavku do preokreta protiv Maglaja

Rukometaši dobojske Sloge upisali drugi trijumf u Premijer ligi BiH.

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Rukometaši Sloge iz Doboja i nakon drugog odigranog kola u Premijer ligi BiH ostaju na maksimalnom učinku. Poslije "tijesnog" trijumfa nad Krivajom na otvaranju sezone (34:33), "crveno-bijeli" i večeras su se namučili u duelu protiv Maglaja, ali su na kraju ipak slavili.

Gosti su imali dva gola prednosti na poluvremenu (17:19), ali su rukometaši Sloge u nastavku napravili preokret i stigli do trijumfa 34:30.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Izviđač je upisao prvu pobjedu u prvenstvu. "Skauti" su u derbiju kola savladali Gračanicu 29:25, te tako na pravi način otvorili prvenstvo. Podsjetimo, zbog nastupa u Evropi odgođen je meč prvog kola, u kojem je ekipa iz Ljubuškog trebalo da gostuje Zrinjskom u Mostaru.

Upravo Mostarci večeras igraju gradski derbi protiv Veleža, dok je Gradačac domaćin Krivaji. U nedjelju je na rasporedu meč Bosna - Goražde.

Duel Konjuha i Borca m:tel je odgođen, a slobodna je ekipa Vogošće.