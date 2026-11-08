Srbija zgazila Ukrajinu: "Orlovi" lete ka Evropskom prvenstvu

Srbija je uz sjajnu partiju Uroša Kojadinovića slavila protiv Ukrajine i upisala je drugu pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Izvor: MN PRESS

Nakon rutinske pobjede nad Estonijom u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine sada su "orlovi" savladali Ukrajinu ništa manje ubjedljivo. Na gostovanju u Prešovu bilo je 41:30 (19:16).

Prije meča Estonije i Islanda koji se igra od 17 časova situacija na tabeli je takva da Srbija ima dvije pobjede i četirti boda, Island je na 2 boda, dok su Estonija i Ukrajina bez bodova. Naredne mečeve u kvalifikacijama srpski tim igra tek poslije Svjetskog prvenstva u januaru.

Ko je donio pobjedu Srbiji?







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Najefikasniji bio je Ihor Turčenko sa 10 golova, ali to nije pomoglo Ukrajincima. Takođe Rostislav Poliščuk je dao 6 golova. Kod Srbije Uroš Kojadinović je blistao sa 9 golova, Dragan Pešmalbek je sa crte dao 6, a Vanja Ilić i Vukašin Vorkapić sa krila po 4.

Po 3 gola su imali Darko Đukić, Lazar Kukić i Marko Srdanović. Na golu je Vladimir Cupara imao 6, a Luka Krivokapić 2 odbrane.

Sada srpski tim čekaju pripreme za Svjetsko prvenstvo 2027. gdje se u grupi sastaju sa Urugvajem, Tunisom i Njemačkom. Sve počinje 13. završava se 31. januara i nadamo se da će "orlovi" ići u drugu rundu.

(MONDO)

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