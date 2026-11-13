Arkus liga i Zajednica delegata oglasili su se povodom dešavanja na meču Crvene zvezde i Bora. Pokrenuti su postupci protiv Crvene zvezde i MIlana Vujka.

Izvor: MN PRESS

Nakon što smo mogli da pročitamo saopštenje Srpskog rukometnog saveza o utakmici Crvene zvezde i Bora u Arkus ligi, sada se i sama liga oglasila. Takođe dobili smo i saopštenje zajednice delegata SRS.

Vidjeli smo tuču rukometašica na tom meču, ali sada se liga oglasila o video materijalu koji je došao od delegata i sudija. Ranije je "Rukometni žurnal" izvijestio da je na poluvremenu neko napao arbitre meča u sudijskoj svlačionici, a sada je Arkus liga saopštila da će se protiv Crvene zvezde i Milana Vujka pokrenuti disciplinski postupak.

Saopštenje Arkus lige

Vidi opis Napadnute sudije na utakmici Zvezde, postupak protiv Vujka: "Nasilje, prijetnje i zastrašivanje ne mogu biti odgovor" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IV/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 8 / 8

"Dana 11. 11. 2026. godine, u dvorani 'Prof. dr Branislav Pokrajac' u Beogradu je odigrana derbi utakmica ARKUS lige između ŽRK Crvena zvezda i ŽORK Bor. Juče, u kasnim večernjim satima, od delegata i sudija je stigao materijal sa utakmice (izvještaj i prijave za pokretanje disciplinskih postupaka).

U toku je detaljna analiza pristigle dokumentacije, nakon čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv ŽRK Crvena zvezda i Milana Vujka, predsjednika ŽRK Crvena zvezda. U toku trajanja postupaka nećemo izdavati nikakva saopštenja o detaljima postupaka, već će se nakon završetka istih, rješenja objaviti na sajtu lige, kao što je to i uobičajeno.

Rukovodstvo lige najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, bilo da se radi o verbalnom ili o fizičkom, a svaki pojedinac ili sportska organizacija moraju da snose posljedice zbog svojih postupaka."

Saopštenje zajednice delegata

"Zajednica delegata Srpskog rukometnog saveza najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, prijetnji, zastrašivanja i pritisaka na službena lica, povodom informacija o fizičkom napadu na rukometne sudije Sekulić Marka i Jovandić Vladimira, kao i delegata Popadić Jovana, koji se dogodio na utakmici 3. kola ARKUS lige za žene, između ŽRK Crvena zvezda i ŽORK Bor, odigranoj 11. novembra 2026. godine u Beogradu.

Želimo da istaknemo da Marko Sekulić, Vladimir Jovandić i Jovan Popadić nisu samo službena lica na domaćim rukometnim terenima. Riječ je o međunarodno afirmisanim rukometnim sudijama i delegatu, koji godinama predstavljaju srpski rukomet na najznačajnijim evropskim i svjetskim takmičenjima. Sva trojica biće učesnici predstojećeg Svjetskog prvenstva u Njemačkoj u januaru 2027. godine. Njihov kontinuitet učešća na najvećim međunarodnim takmičenjima potvrda je profesionalnog integriteta, stručnosti i ugleda koji uživaju u međunarodnim rukometnim okvirima.

Neprihvatljivo je da se u rukometu stvara atmosfera u kojoj se službena lica osjećaju nezaštićeno, u kojoj se autoritet sudija dovodi u pitanje pritiscima, a fizička bezbjednost postaje neizvjesna. Posebno je opasno ukoliko se takvo ponašanje relativizuje, prećutkuje ili tretira kao uobičajena posljedica sportskih tenzija.

Od ARKUS lige i nadležnih organa zahtijevamo hitno i potpuno rasvjetljavanje ovog događaja, utvrđivanje odgovornosti svih učesnika i konkretne mjere koje će garantovati bezbjednost svih službenih lica.

Ovo nije pitanje jednog kluba, jedne utakmice ili pojedinačnog incidenta. Ovo je pitanje dostojanstva, autoriteta i bezbjednosti svih ljudi koji profesionalno obavljaju službene dužnosti u srpskom rukometu. Zajednica delegata Srpskog rukometnog saveza pruža punu podršku napadnutim kolegama i jasno poručuje:

Sudijske i delegatske odluke se mogu analizirati, osporavati kroz propisane procedure i stručno ocjenjivati. Nasilje, prijetnje i zastrašivanje nikada ne mogu biti odgovor! Dostojanstvo službenih lica nije predmet pregovora. Bezbjednost nije privilegija, već osnovni uslov za obavljanje službene dužnosti."