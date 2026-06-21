Bomba u Crvenoj zvezdi: Iz Zagreba stigla reprezentativka Srbije

Reprezentativka Srbije Dunja Tabak pojačala je Crvenu zvezdu.
Crvena zvezda je nastavila da se pojačava za narednu sezonu. Sada već višestruki šampion Srbije doveo je Dunju Tabak u svoje redove za narednu sezonu. Povremena reprezentativka Srbije je prošle sezone igrala u Lokomotivi iz Zagreba i nastupala u Ligi Evrope.
Sada Crvena zvezda juri plasman upravo u to takmičenje nakon što je prošle godine ispala u posljednjem kolu kvalifikacija u dvomeču sa mađarskim Estergomom. Dunja Tabak koja igra kao lijevi bek biće duet sa Njemicom Najnom Klajn koja dolazi iz Mecingena.
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Njih dvije mijenjaju Teodoru Veličković i Jovanu Skrobić koje su igrale na lijevom beku prošle sezone. Skrobić je otišla u Budućnost i igraće Ligu šampiona, dok je Teodora Veličković trudna.
Dunja Tabak će igrama u Crvenoj zvezdi probati da se vrati u kombinaciju za nacionalni tim pošto je nakon dolaska Sandre Kolaković bila van spiska nekoliko puta.
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