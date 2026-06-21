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Bomba u Crvenoj zvezdi: Iz Zagreba stigla reprezentativka Srbije

Bomba u Crvenoj zvezdi: Iz Zagreba stigla reprezentativka Srbije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentativka Srbije Dunja Tabak pojačala je Crvenu zvezdu.

Dunja Tabak nova rukometašica Crvene zvezde Izvor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je nastavila da se pojačava za narednu sezonu. Sada već višestruki šampion Srbije doveo je Dunju Tabak u svoje redove za narednu sezonu. Povremena reprezentativka Srbije je prošle sezone igrala u Lokomotivi iz Zagreba i nastupala u Ligi Evrope.

Sada Crvena zvezda juri plasman upravo u to takmičenje nakon što je prošle godine ispala u posljednjem kolu kvalifikacija u dvomeču sa mađarskim Estergomom. Dunja Tabak koja igra kao lijevi bek biće duet sa Njemicom Najnom Klajn koja dolazi iz Mecingena. 

Njih dvije mijenjaju Teodoru Veličković i Jovanu Skrobić koje su igrale na lijevom beku prošle sezone. Skrobić je otišla u Budućnost i igraće Ligu šampiona, dok je Teodora Veličković trudna.

Dunja Tabak će igrama u Crvenoj zvezdi probati da se vrati u kombinaciju za nacionalni tim pošto je nakon dolaska Sandre Kolaković bila van spiska nekoliko puta.

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ŽRK Crvena zvezda Rukomet

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