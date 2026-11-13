Srpski rukometni savez se oglasio: "Hitna istraga zbog napada na sudije u svlačionici"

Srpski rukometni savez osudio je napad na sudije tokom utakmice Crvena zvezda - Bor, tražeći hitnu istragu i sankcije za vinovnike.

Izvor: Youtube/ARKUS liga

Srpski rukometni savez oglasio se jutros povodom incidenta koji se dogodio na poluvremenu utakmice ženske ARKUS lige između ŽRK Crvena zvezda i ŽRK Bor. Za sada neimenovana osoba, napala je sudije Marka Sekulića i Vladimira Jovandića, kao i Jovana Popadića, a slučaj je prijavljen policiji.

"Srpski rukometni savez najoštrije osuđuje dešavanja tokom i nakon završetka utakmice 3. kola ARKUS lige između ŽRK Crvene zvezde i ŽORK Bora, odigrane 11. novembra 2026. godine, kao i sve nemile događaje na poluvremenu ovog meča, koji je trebalo da bude praznik sporta i derbi kola. Srpski rukometni savez, takođe, najoštrije osuđuje fizičke i verbalne napade na međunarodna službena lica Marka Sekulića i Vladimira Jovandića, kao i Jovana Popadića, koji su neposredno po završetku utakmice čitav slučaj prijavili policiji. Apelujemo na rukovodstvo Arkus lige, kao i na državne organe da, u zakonskim okvirima, neodložno pokrenu postupak i sankcionišu vinovnike ovog nemilog događaja."

Oglasile se i sudije

Povodom ovog incidenta oglasila se i Zajednica sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza. Ona je osudila napad na arbitre Marka Sekulića i Vladimira Jovandića tokom poluvremena meča Zvezde i Bora, tražeći hitnu istragu.

"Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je došlo do fizičkog napada na službena lica, a da odgovorni za takvo ponašanje ne budu adekvatno sankcionisani, želimo jasno da istaknemo da su svi članovi Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza spremni da kao vid zajedničkog i institucionalnog odgovora povuku svoje sljedeće poteze u cilju obezbjeđivanja odgovarajuće zaštite službenih lica i dosljednog sankcionisanja ovakvih postupaka, a nakon što zvanični organi Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza donesu odluku o daljem postupanju", navodi se između ostalog u saopštenju.

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