Marko Pavlović je sjeo na užarenu klupu Partizana. Nekadašnji lijevi bek crno-bijelih probaće da održi tim u formi i seriji pobjeda makar do zimske pauze.

Izvor: MN PRESS

Nakon odlaska Raula Gonzalesa sada je "vruć krompir" u rukama Marka Pavlovića. Dosadašnji pomoćnik španskog stručnjaka na klupi Partizana preuzeo je vođenje kluba za koji je tokom igračke karijere nastupao. Održao je i prvi trening, a vidjećemo na derbiju sa Metaloplastikom u petak kako će izgledati tim koji će on voditi.

Od trenerskog iskustva Pavlović je vodio Obilić u sezoni 2025/26 i bio je pomoćnik Aleksandra Brkovića u kadetskoj selekciji Srbije, kao i pomoćnik Raula Gonzalesa ove sezone. Sada je preuzeo funkciju prvog trenera, a sa njim će raditi kondicioni trener Marko Isaković, trener golmana Mihailo Radosavljević i fizioterapeut Filip Cvetić.

"Zahvalio bih se Gonzalesu na odličnoj saradnji i prilici da učim od nekoga ko je u trenerskoj karijeri osvojio Ligu šampiona. Spreman sam da preuzmem odgovornost u nastavku sezone jer ciljevi Partizana ostaju najviši mogući, bez obzira na trenutnu situaciju. Zahvalan sam i Marku Isakoviću, Mihailu Radosavljeviću i Filipu Cvetiću, koji ostaju u stručnom štabu i sigurno će mi olakšati posao. Odradili smo prvi trening poslije kraće pauze i okrećemo se pripremi za gostovanje u Šapcu. Daćemo sve od sebe da preostale utakmice do zimske pauze odigramo na najbolji mogući način", istakao je Pavlović.

Ko je Marko Pavlović?

Vidi opis Partizan predstavio novog trenera: Stranci i lideri se razbježali, Marko Pavlović dobio "vruć krompir" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

U igračkoj karijeri je ovaj trener rođen 1982. godine igrao kao lijevi bek. Nastupao je za Obilić, Crvenu zvezdu, a zatim je prešao u Francusku gdje je igrao u Kreteju i Porto Vekiju. Potom je igrao za PKB, a za Partizan je nastupao 2012. kada je zajedno sa Nenadom Maksićem, Nemanjom i Vanjom Ilićem, Bogdanom Radivojevićem, Milošem Kostadinovićem, Urošem Mitrovićem, Mijajlom Marsenićem i Ognjenom Kajganićem igrao Ligu šampiona. Nastupao je za selekciju Srbije u rukometu na pijesku i bio je MVP Evropskog prvenstva 2013. kada je Srbija bila četvrta.

Ko igra za Partizan i šta čeka klub?

Partizan u petak od 18 časova igra derbi kola Arkus lige sa Metaloplastikom, a onda 20. novembra igra protiv Crvene zvezde u "vječitom derbiju". Zatim slijedi meč sa Vojvodinom 28. novembra, pa duel sa Lovćenom u regionalnoj ligi. Potom se ide u goste Dubočici, a do zimske pauze na programu je i još jedan meč sa Lovćenom 8. decembra.

Ako računamo da su stranci otišli iz kluba, a Miloš Kos i Nikola Crnoglavac nisu tu, Partizan ipak ima konkurentan tim. Na golu su Luka Krivokapić, Andrej Trnavac i Vanja Radivojević. Na lijevom krilu Mladen Šotić i Vukašin Babič, na desnom Milija Papović i Lazar Anđelković, a na pivotu Ivan Mićić i Petar Ivanić. Na lijevom beku su opcije Ilija Abutović i Simo Šijan, desno Brana Mirković, a na centrali Uroš Gugolj i Aljoša Damjanović.

(MONDO)

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