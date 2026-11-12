Oglasio se bivši predsjednik Partizana: "Sve se srušilo kao kula od karata"

Miljan Žugić otkrio je da klub igračima duguje dvije plate i šta javnost može da očekuje.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bivši predsjednik RK Partizan Miljan Žugić podnio je ostavku na funkciju nakon što je klub doživio finansijski kolaps. Humsku je ubrzo napustio trener Raul Gonzales koji je bio na čelu ambicioznog projekta, Miloš Kos je pronašao novi angažman, a šta je sa ostalim igračima?

Niko u ovom momentu ne zna šta će biti sa crno-bijelima, neizvjesnost je najveća sa ugovorima igrača i sponzorima koji su počeli da prekidaju saradnju.

"Preko noći sve se srušilo kao kula od karata. Poslije utakmice sa Berlinom u gostima, trener Raul Gonzales je pričao sa direktorom Ivanom Dimitrijevićem i želio da zna da li se nastavlja saradnja i šta će dalje biti. Dobio je potvrdan odgovor, jer u tom trenutku nije bilo razloga za brigu, imali smo sve obezbijeđeno do kraja godine, a potom da razgovaramo o sljedećoj. Međutim, uslijedio je pad banke, a tamo su nam sva sredstva, kako poslovna, tako i privatna… Mislili smo da će se to riješiti, da sačekamo nekoliko dana. Iskreno, kupovali smo vrijeme u nadi da će se riješiti sve, ali nažalost nije, bilo je sve gore i gore za klub", rekao je Miljan Žugić u intervjuu za "Sportski žurnal".

Još veći problem je uslijedio kada su im sponzori otkazali ugovore. "Niko ne želi da produži ugovore, čak većina hoće i da ih raskine. Totalni kolaps, sve je krenulo nizbrdo. Niko ovo nije očekivao."

Upitan je da li igračima klub duguje nešto? "U ovom trenutku dugujemo dvije plate."

Šta će biti sa ugovorima igrača i gdje se oni nalaze? "Internacionalci, da ne kažem stranci su uglavnom u svojim domovinama, neki su odmah otišli, neki se nisu ni vratili poslije EHF nedjelje, dok bi neko i da ostane za manje novca. Svakako svi mogu da dobiju raskid ugovora ako budu željeli. Što se tiče naših momaka, svi su tu i osim Miloša Kosa niko nije napustio tim još uvijek. Oni su pod važećim ugovorom."

Šta kaže sportski direktor?

Sportski direktor Ivan Dimitrijević naglasio je da su se svi igrači pojavili na jučerašnjim treninzima u teretani i hali, osim onih koji su dobili produženi odmor poslije nastupa za svoje reprezentacije.

"Kao što smo i obavijestili javnost, usljed ostavke predsjednika Miljana Žugića, Upravni odbor je razriješen i klub u ovom trenutku ima poteškoće sa finansiranjem. Razgovarali smo sa igračima i stručnim štabom, objasnili im u kakvoj situaciji se klub nalazi i u predstojećem periodu ćemo sa svima njima pregovarati pojedinačno. Moram da istaknem da su se apsolutno svi igrači pojavili na sinoćnjem treningu, osim Joava Lumbrosa, Tobiasa Vagnera, Migela Sančez-Migaljona i Bekira Čordalije koji su dobili produženi odmor zbog nastupa za svoje nacionalne timove. Oni će se sutra priključiti ekipi", rekao je Dimitrijević.

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