Miloš Kos definitivno otišao: Partizan objavio da je kraj

Lijevi bek Miloš Kos nastavlja karijeru u Njemačkoj.

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RK Partizan potvrdio je odlazak reprezentativca Srbije Miloša Kosa, koji će karijeru nastaviti u njemačkom Veclaru. On je prvi igrač koji će napustiti crno-bijele nakon što je otišao trener Raul Gonzales i raspušten Upravni odbor.

"Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se na saradnji levom beku Milošu Kosu, koji karijeru nastavlja u bundesligašu Veclaru. U crno-bijelom dresu odigrao je 13 utakmica i postigao 33 pogotka. Miloše, želimo ti puno sreće", stoji u objavi Partizana.

Kos je početkom 2026. godine stigao kao veliko pojačanje i potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom, ali ništa nije ispalo onako kako su očekivali u Humskoj.

Bio je to transfer iz njemačkog Erlegena, a jedan od razloga za dolazak u Beograd bio je projekat koju su mu predstavili čelnici kluba. Adut u pregovorima je bilo ime španskog trenera. Samo nekoliko mjeseci kasnije vraća se u Njemačku...

U ovom momentu niko ne zna šta će biti sa Partizanom, ali nema sumnje da je ovo samo jedan od odlazaka nakon novonastale situacije u Humskoj.