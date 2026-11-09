Miljan Žugić podneo ostavku na mesto predsednika RK Partizan zbog nemogućnosti finansiranja usled blokade banke,.
Predsjednik Rukometnog kluba Partizan Miljan Žugić podnio je ostavku i razriješen je i čitav Upravni odbor.
U prostorijama kluba na stadionu Partizana Žugić je obrazložio da je donio ovu odluku "zbog nemogućnosti finansiranja usljed novonastale situacije sa blokadom banke" i da takvu odluku vidi kao jedinu ispravnu i odgovornu prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine.
Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sjednicu na kojoj će se imenovati novi predsjednik i članovi Upravnog odbora.
Promene neće uticati na ambicije tima
Predsjednik Partizana podnio ostavku: Razriješen kompletan Upravni odbor crno-bijelih
Krajem oktobra blokiran je račun Alta banke (bivše Jumbes banke), čija je dozvola za rad zvanično oduzeta, što je dovelo do potpunog zatvaranja njenih poslovnica i blokade računa klijenata.
Naglašeno je i to da promjene u rukovodstvu RK Partizan neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga crno-bijele očekuje plej-of Lige Evrope.
Partizan će na žrijebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmjerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom.
"O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaviještena", saopštili su crno-bijeli.
(MONDO)