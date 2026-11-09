Miljan Žugić podneo ostavku na mesto predsednika RK Partizan zbog nemogućnosti finansiranja usled blokade banke,.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Predsjednik Rukometnog kluba Partizan Miljan Žugić podnio je ostavku i razriješen je i čitav Upravni odbor.

U prostorijama kluba na stadionu Partizana Žugić je obrazložio da je donio ovu odluku "zbog nemogućnosti finansiranja usljed novonastale situacije sa blokadom banke" i da takvu odluku vidi kao jedinu ispravnu i odgovornu prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine.

Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sjednicu na kojoj će se imenovati novi predsjednik i članovi Upravnog odbora.

Promene neće uticati na ambicije tima

Vidi opis Predsjednik Partizana podnio ostavku: Razriješen kompletan Upravni odbor crno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 19 / 19

Krajem oktobra blokiran je račun Alta banke (bivše Jumbes banke), čija je dozvola za rad zvanično oduzeta, što je dovelo do potpunog zatvaranja njenih poslovnica i blokade računa klijenata.

Naglašeno je i to da promjene u rukovodstvu RK Partizan neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga crno-bijele očekuje plej-of Lige Evrope.

Partizan će na žrijebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmjerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom.

"O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaviještena", saopštili su crno-bijeli.

(MONDO)