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Predsjednik Partizana podnio ostavku: Razriješen kompletan Upravni odbor crno-bijelih

Predsjednik Partizana podnio ostavku: Razriješen kompletan Upravni odbor crno-bijelih

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Miljan Žugić podneo ostavku na mesto predsednika RK Partizan zbog nemogućnosti finansiranja usled blokade banke,.

Predsjednik rk partizan miljan zugic podnio ostavku Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Predsjednik Rukometnog kluba Partizan Miljan Žugić podnio je ostavku i razriješen je i čitav Upravni odbor.

U prostorijama kluba na stadionu Partizana Žugić je obrazložio da je donio ovu odluku "zbog nemogućnosti finansiranja usljed novonastale situacije sa blokadom banke" i da takvu odluku vidi kao jedinu ispravnu i odgovornu prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine.

Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sjednicu na kojoj će se imenovati novi predsjednik i članovi Upravnog odbora.

Promene neće uticati na ambicije tima

Krajem oktobra blokiran je račun Alta banke (bivše Jumbes banke), čija je dozvola za rad zvanično oduzeta, što je dovelo do potpunog zatvaranja njenih poslovnica i blokade računa klijenata.

Naglašeno je i to da promjene u rukovodstvu RK Partizan neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga crno-bijele očekuje plej-of Lige Evrope.

Partizan će na žrijebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmjerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom.

"O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaviještena", saopštili su crno-bijeli.

(MONDO)

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RK Partizan Rukomet

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