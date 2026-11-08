Uroš Kojadinović: "Pobijedili smo Ukrajinu, sada da se spremimo za Mundijal"

Uroš Kojadinović je zadovoljan nastupom Srbije protiv Ukrajine, a sada srpski tim ide na pripreme za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Srbije savladali su Ukrajinu na gostovanju u slovačkom Prešovu 41:30 (19:16), a najefikasniji na tom meču bio je desni bek našeg tima Uroš Kojadinović. Sa devet golova donio je novi trijumf "orlovima" koji sa četiri boda završavaju prvi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028.

Sada rukometaše Raula Gonzalesa čeka Svjetsko prvenstvo u januaru, a tek u martu nastavak kvalifikacija gdje su praktično na dvije pobjede od plasmana na Euro.

"Veoma uspješna nedjelja za nas, ostvarili smo dvije pobjede koje nam mnogo znače za samopouzdanje i građenje pobjedničkog mentaliteta. Smatram da smo u obje utakmice ušli maksimalno skoncentrisani, sa poštovanjem svakog protivnika od prvog do posljednjeg minuta.

Danas smo pobijedili Ukrajinu, igrali smo svih 60 minuta kao ekipa i svi su doprinijeli trijumfu. Odigrali smo dobar meč i veoma smo zadovoljni nedjeljom iza nas, kako što se tiče treninga, tako i utakmica. U decembru počinjemo pripreme za Svjetsko prvenstvo i ovo nam mnogo znači zbog samopouzdanja. Nadam se da ćemo ovako da nastavimo", rekao je Uroš Kojadinović poslije meča.