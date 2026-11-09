Makedonija traži kaznu za Grčku: Zbog jednog slova u TV prenosu izbio međunarodni skandal

Grčka televizija je Makedoniju potpisala skraćenicom NMKD, zbog čega sada Rukometni savez Makedonije podnosi žalbu EHF-u.

Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Veliki skandal je izbio oko utakmice Grčke i Makedonije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u rukometu 2028. godine. Grci su taj meč dobili 29:24 i tako iznenadili ekipu Kirila Lazarova, ali sada će Makedonci tražiti kazne. Razlog za to je - ime.

Na televizijskom prenosu utakmice odigrane 8. novembra u hali Halkidi umjesto zvanične skraćenice MKD stavljena je skraćenica NMKD. Zbog toga je Rukometni savez Makedonije uputio zvaničan protest EHF-u.

Saopštenje RS Makedonije

"Rukometna federacija Makedonije podnijeće zvaničnu žalbu Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF) i Rukometnoj federaciji Grčke povodom upotrebe neodgovarajuće skraćenice za našu državu tokom televizijskog prenosa današnje utakmice između Makedonije i Grčke.

Rukometna federacija Makedonije smatra da su ovakvi propusti neprihvatljivi i očekuje odgovarajuću reakciju nadležnih institucija, kao i preduzimanje mera kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti", navedeno je u saopštenju.

Šta se krije iza svega?

Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Spor oko imena, koji postoji još od postanka Makedonije. Raspadom Jugoslavije i Makedonija je postala nezavisna država, ali Grčka je odmah zabranila da se država tako zove. Zabranjeno je da Makedonija uzme zastavu Filipa i Aleksandra Makedonskog kao zvaničnu, pa je sada zastava ove države varijacija na temu te istorijske zastave.

Prvobitno se Makedonija zvala Bivša jugoslovenska republika Makedonija, a onda je 2018. godine Prespanskim sporazumom promenila ime u Severna Makedonija. Grci su morali da priznaju Makedonce kao narod, kao i makedonski jezik. EHF Makedoniju vodi pod kodom MKD i vidjećemo da li će biti kazne.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!