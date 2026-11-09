logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dimitro izdao Ukrajinu pred meč sa Srbijom: Dok su "orlovi" gazili njegove drugove, on igrao za drugu zemlju

Dimitro izdao Ukrajinu pred meč sa Srbijom: Dok su "orlovi" gazili njegove drugove, on igrao za drugu zemlju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srbija je razbila Ukrajinu u kvalifikacijama za Euro, a na meču nije bilo Dimitra Horihe. On je bio zauzet igranjem za Makedoniju.

Ukrajinac Dimitro Horiha igra za Sjevernu Makedoniju Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometna reprezentacija Srbije razbila je Ukrajinu u slovačkom Prešovu 41:30 (19:16) i tako nastavila svoj put ka plasmanu na Evropsko prvenstvo 2028. godine, a na tom meču nije bilo Dimitra Horihe.

Nekadašnji rukometaš Pogona, Nave, Eksa, Al Arabija i sada igrač Pik Segeda igrao je svoj drugi meč u karijeri za reprezentaciju Sjeverne Makedonije! Horiha je godinama nastupao za Ukrajinu, ali nedavno je dobio dozvolu da nastupa za Makedonce i iskoristio ju je u ovoj EHF nedjelji.

Kako je prošao debi Dimitra Horihe?

Debitovao je Horiha protiv nejakog Luksemburga u pobjedi 41:23. Tada je Nikola Kosteski bio najefikasniji sa šest golova, po pet su dali Petkovski i Serafimov, a Horiha je dao tri gola i imao je dvije asistencije.

Drugi meč je prošao gore, pošto je tim Kirila Lazarova poražen od Grčke na gostovanju 29:24 (16:9) prije svega zbog jako lošeg prvog poluvremena. Što se tiče Horihe, on se utopio u sivilo ekipe i dao je samo jedan gol. Sada u ovoj grupi Švedska ima četiri boda, Grčka i Makedonija po dva, a Luksemburg je bez bodova.

Kako i zašto je Horiha postao Makedonac?

Standings provided by Sofascore

Dimitro Horiha je za Ukrajinu igrao na Evropskom prvenstvu 2020. godine, a očigledno da je procijenio da sa timom svoje države neće moći na veliko takmičenje. Prije dvije godine je dobio pasoš svoje nove države, a onda je zbog propisa EHF morao da čeka dvije godine da dobije pravo nastupa za Makedoniju. I sada je dočekao.

"Vjerujem da dobijamo rukometaša koji će donijeti veliki kvalitet i ogroman doprinos. On je na vrhuncu karijere i nadam se da će nam njegov dolazak donijeti bolje rezultate u budućnosti", rekao je Aleksandar Stefanov, predsjednik Rukometnog saveza Makedonije.

Njegov dolazak u tim pozdravio je i Kiril Lazarov. Legendarni rukometaš, koji je sada selektor Makedonije, jedva ga je dočekao u svojoj ekipi.

"Riječ je o igraču koji ima dobar šut sa distance, igra u oba pravca i posjeduje pobjednički karakter. U posljednjih nekoliko godina pokazao je da uvijek čini sve kako bi njegov tim pobijedio", rekao je Kiril Lazarov.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Evropsko prvenstvo kvalifikacije Ukrajina Sjeverna Makedonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC