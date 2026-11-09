Dimitro izdao Ukrajinu pred meč sa Srbijom: Dok su "orlovi" gazili njegove drugove, on igrao za drugu zemlju

Srbija je razbila Ukrajinu u kvalifikacijama za Euro, a na meču nije bilo Dimitra Horihe. On je bio zauzet igranjem za Makedoniju.

Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometna reprezentacija Srbije razbila je Ukrajinu u slovačkom Prešovu 41:30 (19:16) i tako nastavila svoj put ka plasmanu na Evropsko prvenstvo 2028. godine, a na tom meču nije bilo Dimitra Horihe.

Nekadašnji rukometaš Pogona, Nave, Eksa, Al Arabija i sada igrač Pik Segeda igrao je svoj drugi meč u karijeri za reprezentaciju Sjeverne Makedonije! Horiha je godinama nastupao za Ukrajinu, ali nedavno je dobio dozvolu da nastupa za Makedonce i iskoristio ju je u ovoj EHF nedjelji.

Kako je prošao debi Dimitra Horihe?

Debitovao je Horiha protiv nejakog Luksemburga u pobjedi 41:23. Tada je Nikola Kosteski bio najefikasniji sa šest golova, po pet su dali Petkovski i Serafimov, a Horiha je dao tri gola i imao je dvije asistencije.

Drugi meč je prošao gore, pošto je tim Kirila Lazarova poražen od Grčke na gostovanju 29:24 (16:9) prije svega zbog jako lošeg prvog poluvremena. Što se tiče Horihe, on se utopio u sivilo ekipe i dao je samo jedan gol. Sada u ovoj grupi Švedska ima četiri boda, Grčka i Makedonija po dva, a Luksemburg je bez bodova.

Kako i zašto je Horiha postao Makedonac?

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Dimitro Horiha je za Ukrajinu igrao na Evropskom prvenstvu 2020. godine, a očigledno da je procijenio da sa timom svoje države neće moći na veliko takmičenje. Prije dvije godine je dobio pasoš svoje nove države, a onda je zbog propisa EHF morao da čeka dvije godine da dobije pravo nastupa za Makedoniju. I sada je dočekao.

"Vjerujem da dobijamo rukometaša koji će donijeti veliki kvalitet i ogroman doprinos. On je na vrhuncu karijere i nadam se da će nam njegov dolazak donijeti bolje rezultate u budućnosti", rekao je Aleksandar Stefanov, predsjednik Rukometnog saveza Makedonije.

Njegov dolazak u tim pozdravio je i Kiril Lazarov. Legendarni rukometaš, koji je sada selektor Makedonije, jedva ga je dočekao u svojoj ekipi.

"Riječ je o igraču koji ima dobar šut sa distance, igra u oba pravca i posjeduje pobjednički karakter. U posljednjih nekoliko godina pokazao je da uvijek čini sve kako bi njegov tim pobijedio", rekao je Kiril Lazarov.