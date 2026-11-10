Rukometni klub Partizan je zaigrao u Ligi šampiona poslije 14 godina, ali to je sve izgleda bilo samo san. U trenu oka sve je nestalo i nastavlja da nestaje.

Izvor: Sebastian Raeppold / DeFodi Images / Profimedia

Čekali smo 14 godina Ligu šampiona u Beogradu, a kako stvari stoje mogli bismo opet da je čekamo jako, jako dugo. Taman što je Partizan odigrao svoje mečeve grupne faze protiv velikana poput Fihsea, Vesprema i Porta, klub se praktično raspao.

U samo nekoliko dana svi ključni ljudi napustili su klub, a da neće ostati samo na ostavkama čelnika vidjelo se kada su krenuli da se povlače treneri i igrači. Šta će ostati od Partizana i srpskog rukometa - vidjećemo u danima koji slijede.

Trebalo bi reći i to da problemi za koje djeluje da su preko noći Partizan bacili na koljena ipak nisu od juče. Trener Raul Gonzales je otišao uz dugovanja, a navodno klub zaposlenima duguje čak četiri plate.

Ko je otišao. a ko će da ide?

Vidi opis Kako je propao RK Partizan: Za dan od Lige šampiona do izbacivanja iz stanova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 19 / 19

Nakon što je ostavku na čelo kluba podnio Miljan Žugić prestao je da funkcioniše Upravni odbor u kojem su se nalazili Dane Šijan, Momčilo Mandić i Zoran Anđelković. Promjene u rukovodećim strukturama nisu bile jedine, pa je ekspresno objavljen rastanak sa trenerom Raulom Gonzalesom.

Što se tiče igrača, za sada je prvi otišao Miloš Kos koji će ponovo potražiti sreću u Bundesligi i zaigraće za Veclar. Navodno od cijelih upravljačkih struktura ostaju Ivan Dimitrijević kao sportski direktor i Strahinja Milić kao direktor omladinskih kategorija.

Kako prenosi "Mocart sport" otkazani su stanovi igračima, a restorani gdje su imali obezbijeđene obroke više ne žele da sarađuju sa klubom. Zna se zasigurno da se Tobijas Vagner i Migel Sančez Migaljon nisu vratili sa reprezentativne pauze, a navodno ni Joav Lumbroso, Bekir Čordalija, Sergej Ivanov i Vladislav Kuleš neće igrati za Partizan više.

Potemkinovo selo od 2.500.000 evra

Vidi opis Kako je propao RK Partizan: Za dan od Lige šampiona do izbacivanja iz stanova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/ F.K Br. slika: 10 10 / 10

Procjenjuje se da je Partizan imao plan da ove godine potroši 2.500.000 evra, od čega neće biti ništa. Vjerovatnije je da će se probati sa domaćim igračima, kao i ubacivanjem nekih juniora poput Vanje Radivojevića, Vukašina Babića i Uroša Gugolja u prvi tim.

Najveća plata u Partizanu, nezvanično, bila je 14.000 evra mjesečno, a praktično preko noći došlo se do toga da će za ekipu igrati juniori i domaći igrači, koji će ostati iz ljubavi prema klubu i uz nadu da će dogovori biti poštovani. I da stvari za Partizan budu još gore – ovaj tim koji će sada sa klupe predvoditi Marko Pavlović trebalo bi da igra Evropu. Iako je Liga šampiona gotova, sada je obaveza nastupati u Ligi Evrope, ali sa kakvim timom?

Kuda ide srpski rukomet?

Vidi opis Kako je propao RK Partizan: Za dan od Lige šampiona do izbacivanja iz stanova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Vojvodina koja je osvojila EHF kup 2023. godine u naredne dvije sezone sjajno se predstavila u Ligi Evrope, a onda je pod naletom Partizana i poslije ispuštene titule spustila očekivanja, pa smo gledali kako iz kluba odlaze kako simboli Voše Bojan Rađenović, Miljan Vukovljak i Miljan Pušica, tako i najtalentovaniji Andrija Stankov, pa i stranci Juga Enomoto, Vjačeslav Saldacenka, a još prije toga Žoao Pedro, Vukašin Vorkapić i Stefan Dodić...

Partizan će sada izgleda da napusti ne samo cijela strana garnitura igrača, već i neki domaći na koje su oko bacili makedonski klubovi kojima novca ne fali. Naslušaćemo se opet priča o okretanju novog lista i rada sa mladim igračima, ali da li zaista želimo poluamatersku Arkus ligu kakvu smo gledali u doba kada je Crvena zvezda kup osvojila sa juniorima i veteranima koji sa posla dolaze na utakmice?

"Neki su se smijali"

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

"Večeras ćemo predstaviti ekipu koja je i po igračkom kadru i po stručnom štabu možda i najbolja u istoriji kluba. Iza nas je najuspješnija sezona, u kojoj smo osvojili titulu prvaka države, nacionalni kup, Superkup i Svesrpski kup. Tada sam rekao da ćemo do 2027. godine igrati Ligu šampiona. Malo ko je vjerovao da ćemo to ostvariti, neki su se i smijali, ali eto nas u najvećem evropskom takmičenju već ove sezone. Vjerujem da očekujete novo obećanje i ja sam ga spremio, a to je da ćemo u narednih nekoliko godina igrati fajnal-for Lige šampiona ili Lige Evrope. Raule, mislim da nisam pretjerao i da to možemo da ostvarimo", poručio je Miljan Žugić na predstavljanju tima za ovu sezonu.

Izgleda da je ipak – pretjerao.

(MONDO, Nikola Lalović)

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