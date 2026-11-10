Kako je propao RK Partizan: Za dan od Lige šampiona do izbacivanja iz stanova

Rukometni klub Partizan je zaigrao u Ligi šampiona poslije 14 godina, ali to je sve izgleda bilo samo san. U trenu oka sve je nestalo i nastavlja da nestaje.
Čekali smo 14 godina Ligu šampiona u Beogradu, a kako stvari stoje mogli bismo opet da je čekamo jako, jako dugo. Taman što je Partizan odigrao svoje mečeve grupne faze protiv velikana poput Fihsea, Vesprema i Porta, klub se praktično raspao.
U samo nekoliko dana svi ključni ljudi napustili su klub, a da neće ostati samo na ostavkama čelnika vidjelo se kada su krenuli da se povlače treneri i igrači. Šta će ostati od Partizana i srpskog rukometa - vidjećemo u danima koji slijede.
Trebalo bi reći i to da problemi za koje djeluje da su preko noći Partizan bacili na koljena ipak nisu od juče. Trener Raul Gonzales je otišao uz dugovanja, a navodno klub zaposlenima duguje čak četiri plate.
Ko je otišao. a ko će da ide?
Nakon što je ostavku na čelo kluba podnio Miljan Žugić prestao je da funkcioniše Upravni odbor u kojem su se nalazili Dane Šijan, Momčilo Mandić i Zoran Anđelković. Promjene u rukovodećim strukturama nisu bile jedine, pa je ekspresno objavljen rastanak sa trenerom Raulom Gonzalesom.
Što se tiče igrača, za sada je prvi otišao Miloš Kos koji će ponovo potražiti sreću u Bundesligi i zaigraće za Veclar. Navodno od cijelih upravljačkih struktura ostaju Ivan Dimitrijević kao sportski direktor i Strahinja Milić kao direktor omladinskih kategorija.
Kako prenosi "Mocart sport" otkazani su stanovi igračima, a restorani gdje su imali obezbijeđene obroke više ne žele da sarađuju sa klubom. Zna se zasigurno da se Tobijas Vagner i Migel Sančez Migaljon nisu vratili sa reprezentativne pauze, a navodno ni Joav Lumbroso, Bekir Čordalija, Sergej Ivanov i Vladislav Kuleš neće igrati za Partizan više.
Potemkinovo selo od 2.500.000 evra
Procjenjuje se da je Partizan imao plan da ove godine potroši 2.500.000 evra, od čega neće biti ništa. Vjerovatnije je da će se probati sa domaćim igračima, kao i ubacivanjem nekih juniora poput Vanje Radivojevića, Vukašina Babića i Uroša Gugolja u prvi tim.
Najveća plata u Partizanu, nezvanično, bila je 14.000 evra mjesečno, a praktično preko noći došlo se do toga da će za ekipu igrati juniori i domaći igrači, koji će ostati iz ljubavi prema klubu i uz nadu da će dogovori biti poštovani. I da stvari za Partizan budu još gore – ovaj tim koji će sada sa klupe predvoditi Marko Pavlović trebalo bi da igra Evropu. Iako je Liga šampiona gotova, sada je obaveza nastupati u Ligi Evrope, ali sa kakvim timom?
Kuda ide srpski rukomet?
Vojvodina koja je osvojila EHF kup 2023. godine u naredne dvije sezone sjajno se predstavila u Ligi Evrope, a onda je pod naletom Partizana i poslije ispuštene titule spustila očekivanja, pa smo gledali kako iz kluba odlaze kako simboli Voše Bojan Rađenović, Miljan Vukovljak i Miljan Pušica, tako i najtalentovaniji Andrija Stankov, pa i stranci Juga Enomoto, Vjačeslav Saldacenka, a još prije toga Žoao Pedro, Vukašin Vorkapić i Stefan Dodić...
Partizan će sada izgleda da napusti ne samo cijela strana garnitura igrača, već i neki domaći na koje su oko bacili makedonski klubovi kojima novca ne fali. Naslušaćemo se opet priča o okretanju novog lista i rada sa mladim igračima, ali da li zaista želimo poluamatersku Arkus ligu kakvu smo gledali u doba kada je Crvena zvezda kup osvojila sa juniorima i veteranima koji sa posla dolaze na utakmice?
"Neki su se smijali"Izvor: MONDO/Goran Arbutina
"Večeras ćemo predstaviti ekipu koja je i po igračkom kadru i po stručnom štabu možda i najbolja u istoriji kluba. Iza nas je najuspješnija sezona, u kojoj smo osvojili titulu prvaka države, nacionalni kup, Superkup i Svesrpski kup. Tada sam rekao da ćemo do 2027. godine igrati Ligu šampiona. Malo ko je vjerovao da ćemo to ostvariti, neki su se i smijali, ali eto nas u najvećem evropskom takmičenju već ove sezone. Vjerujem da očekujete novo obećanje i ja sam ga spremio, a to je da ćemo u narednih nekoliko godina igrati fajnal-for Lige šampiona ili Lige Evrope. Raule, mislim da nisam pretjerao i da to možemo da ostvarimo", poručio je Miljan Žugić na predstavljanju tima za ovu sezonu.
Izgleda da je ipak – pretjerao.
(MONDO, Nikola Lalović)
BONUS VIDEO: