Ko će ostati u Partizanu poslije finansijskog kolapsa?

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RK Partizan doživio je kolaps nakon smjene vlasti u Srbiji. Odmah po objavljivanju vijesti da je predsjednik Miljan Žugić podnio ostavku i da je Upravni odbor raspušten, sa pakovanjem kofera su počeli trener Raul Gonzalesi igrači. Za sada je jedino zvanično objavljen odlazak Miloša Kosa, ali prema navodima "Mozzartsporta", strani igrači su već napustili Beograd.

Rukometašima su otkazani stanovi u kojima su živjeli, kao i restorani gdje su se hranili, što je stvarno užasna stvar za profesionalce koji su u Srbiju došli sa velikim ambicijama i očekivanjima. Odavno crno-bijeli nisu imali tako jak tim, ulaganja su bila velika, ali sve se srušilo kao kula od karata.

Vidi opis Kako je počeo sunovrat u Humskoj? Partizan otkazao stanove igračima, oni hitno napustili Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: RK Partizan/Maja Nastić Br. slika: 19 19 / 19

Partizan je na platnom spisku imao šestoricu stranaca - Izraelca Joava Lumbrosa, Austrijanca Tobijasa Vagnera, Španca Migela Sančeza Migaljona, Bjelorusa Vladislava Kuleša, Rusa Sergeja Ivanova i Bosanca Bekira Čordaliju. Svi su oni napustili srpsku prestonicu i vratili se u domovine gdje će sačekati novu profesionalnu priliku. Sigurno da im neće biti lako da pronađu angažman u ovoj fazi sezone, ali nisu imali ni najmanju dilemu kada su odlučili da napuste Humsku.

Partizan u svom sastavu ima nekoliko Beograđana - kapitena Ivana Mićića, zatim Mladena Šotića, Petra Ivanića, Andreja Trnavca, pa će biti zanimljivo vidjeti ko će se pojaviti na prvom treningu od odlaska Raula Gonzalesa koji će voditi Marko Pavlović.

Ko će ostati u klubu?

Sportski direktor Ivan Dimitrijević i direktor mlađih kategorija Strahinja Milić ostaju na svojim pozicijama do daljeg, naveo je "Mozzartsport". Klub su napustili Miljan Žugić, članovi Upravnog odbora - Dane Šijan, Momčilo Mandić, Zoran Anđelković, dok je otišao glavni finansijer Vladimir Mandić.

U ovom momentu niko ne zna šta će biti sa crno-bijelima, ali će prvobitno morati da formiraju novu upravu.