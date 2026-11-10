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Miloš Kos prvi napušta Partizan: Očekuje se da i drugi krenu njegovim stopama

Miloš Kos prvi napušta Partizan: Očekuje se da i drugi krenu njegovim stopama

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Mioš Kos odlazi iz Humske odmah poslije trenera Raula Gonzalesa.

Miloš Kos napustio RK Partizan Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Raspad RK Partizan je počeo podnošenjem ostavke predsjednika kluba Miljana Žugića, odmah za njim je otišao trener Raul Gonzales, a prvi igrač koji će napustiti Humsku je reprezentativac Srbije Miloš Kos, prenosi "Mozzartsport".

Iskusni lijevi bek se vraća u Bundesligu i već je dogovorio ugovor sa posljednjeplasiranim timom u Njemačkoj, Veclarom. Kos je početkom 2026. godine stigao kao veliko pojačanje i potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom, ali ništa nije ispalo onako kako su očekivali u Humskoj. 

Očekuje se da istim putem krenu i ostali igrači, a pogotovo će biti teško zadržati strance nakon odlaska Raula Gonzalesa.

Zašto je Kos odabrao Partizan?

Kos je stigao u Partizan iz njemačkog Erlegena, a jedan od razloga za dolazak u Beograd bio je projekat koju su mu predstavili čelnici kluba. Adut u pregovorima je bilo ime španskog trenera.

"Odlučio sam se da Partizan bude moj sljedeći korak u karijeri zbog novog projekta koji pravi, kao i zbog selektora Raula Gonzalesa koji će od sljedeće sezone voditi tim. Svidela mi se ideja kluba, pogled u budućnost i zaista sam želio da budem dio toga", rekao je Miloš Kos kada je stigao u Humsku.

"Mislim da je pravi trenutak za takav korak, radujem se dolasku i jedva čekam da zaigram pred našim navijačima. Daću sve od sebe da ih obradujemo i predstavljamo klub u što boljem svjetlu. Želimo da grabimo dalje ka novim titulama, uspjesima i pobjedama u Evropi", rekao je tada, a samo nekoliko mjeseci kasnije vraća se u Njemačku.

Šta će biti sa Partizanom?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Predsjednik RK Partizan Miljan Žugić podneo je ostavku, a razriješen je i cijeli Upravni odbor. On je obrazložio da je donio ovu odluku "zbog nemogućnosti finansiranja usljed novonastale situacije sa blokadom banke" i da takvu odluku vidi kao jedinu ispravnu i odgovornu prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine.

O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaviještena, a ubrzo je stigla potvrda o odlasku Raula Gonzalesa.

Tagovi

Miloš Kos RK Partizan

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