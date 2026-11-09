Partizan puca po šavovima: Poslije predsjednika otišao i trener Raul Gonzales

Španac Raul Gonzales više nije trener prvog tima Partizana.
Nakon što je predsednik RK Partizan Miljan Žugić podnio ostavku, iz crno-bijelog tabora stiže nova vijest da španski stručnjak Raul Gonzales više nije trener prvog tima.
Gonzales je raskinuo ugovor sa crno-bijelima, što je potvrđeno u zvaničnom saopštenju koje prenosimo u cijelosti:
"Nakon sjednice Upravnog odbora i ostavke predsjednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora.
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Strateg koji je tokom ljeta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona donio je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa crno-bijelima, pa će tim do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića.
Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se Raulu Gonzalesu na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere", stoji na sajtu RK Partizan.
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(MONDO)