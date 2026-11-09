Španac Raul Gonzales više nije trener prvog tima Partizana.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je predsednik RK Partizan Miljan Žugić podnio ostavku, iz crno-bijelog tabora stiže nova vijest da španski stručnjak Raul Gonzales više nije trener prvog tima.

Gonzales je raskinuo ugovor sa crno-bijelima, što je potvrđeno u zvaničnom saopštenju koje prenosimo u cijelosti:

"Nakon sjednice Upravnog odbora i ostavke predsjednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora.

Vidi opis Partizan puca po šavovima: Poslije predsjednika otišao i trener Raul Gonzales Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Strateg koji je tokom ljeta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona donio je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa crno-bijelima, pa će tim do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se Raulu Gonzalesu na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere", stoji na sajtu RK Partizan.

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Pogledajte 09:43 Ivan Dimitrijević Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)