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Partizan puca po šavovima: Poslije predsjednika otišao i trener Raul Gonzales

Partizan puca po šavovima: Poslije predsjednika otišao i trener Raul Gonzales

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Španac Raul Gonzales više nije trener prvog tima Partizana.

Raul gonzales vise nije trener partizana Izvor: MN PRESS

Nakon što je predsednik RK Partizan Miljan Žugić podnio ostavku, iz crno-bijelog tabora stiže nova vijest da španski stručnjak Raul Gonzales više nije trener prvog tima.

Gonzales je raskinuo ugovor sa crno-bijelima, što je potvrđeno u zvaničnom saopštenju koje prenosimo u cijelosti:

"Nakon sjednice Upravnog odbora i ostavke predsjednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora.

Strateg koji je tokom ljeta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona donio je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa crno-bijelima, pa će tim do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se Raulu Gonzalesu na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere", stoji na sajtu RK Partizan.

BONUS VIDEO:

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09:43
Ivan Dimitrijević
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

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Tagovi

Raul Gonzales RK Partizan Rukomet

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