Cibona na "Pecari" prekinula crnu seriju: Široki "prelomljen" u trećoj četvrtini

Košarkaši Širokog pretrpjeli su poraz pred domaćom publikom u 7. kolu regionalnog takmičenja, pošto je u dvorani Pecara slavila zagrebačka Cibona rezultatom 102:93.

Izvor: ABA liga/KK Široki/Antonio Slišković

Iako je ambijent u Širokom Brijegu bio na vrhunskom nivou, uz odlično popunjene tribine i sjajnu košarkašku atmosferu, razloga za slavlje na kraju su imali samo gosti iz Zagreba.

Cibona je bolje ušla u utakmicu i serijom od 8:0 odmah stekla solidnu prednost, iako su Širokobriježani uspjeli da smanje do isteka prve četvrtine -29:23.

Mnogo bolju energiju Širokobriježani su pokazali u drugom kvartalu, kada su poslije trojke Čovića prvi put poveli (44:43)., ali su Zagrepčani uspjeli da na odmor u poluvremenu odu sa četiri poena viška (57:53).

Pitanje pobjednika praktično je prelomljeno u trećoj četvrtini kada su “cibosi” stigli do 14 razlike (83:69), što je u posljednjem periodu i bilo presudno.

Hercegovci su na minut i po prije kraja utakmice prišli su na svega pet poena zaostatka, ali je sve nade Širokog ugasio Kamaka Hepa, koji je pogodio ključnu trojku iz ugla i osigurao prekid crne serije Cibone od tri vezana poraza u regionalnom takmičenju.

Zagrepčane je do drugog trijumfa u ABA ligi predvodio Halif Malik Batl sa 24 poena, Lovro Mazalin je upisao 19, a Mekgil pogodak manje.

Kod Širokog, koji je uknjižio treći poraz, najviše se istakao Džošua Ola-Džozef sa 23 poena, dok je Ševon Luis dodao 18 koševa.

(MONDO)