Stranci se ipak vraćaju u Beograd: Iz Partizana otišao samo jedan igrač

Strani igrači dobili su produženu pauzu poslije nastupa za svoje reprezentacije i sutra će biti u Beogradu. Kako su naveli iz crno-bijelog tabora, sa njima će se pojedinačno pregovarati.

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Održan je prvi trening RK Partizan poslije odlaska uprave, trenera i igrača Miloša Kosa. Na užarenu klupu na kojoj je sjedio Raul Gonzales, sjeo je njegov doskorašnji pomoćnik Marko Pavlović.

Takođe, ostatak stručnog štaba ostaje nepromijenjen - Marko Isaković ostaje kondicioni trener, Mihailo Radosavljević trener golmana, dok će Filip Cvetić nastaviti da obavlja ulogu fizioterapeuta. Na funkciji sportskog direktora ostaje Ivan Dimitrijević, koji je potvrdio da su strani igrači dobili pauzu i da se oni uskoro vraćaju u Beograd.

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Pavlović će debi na klupi crno-bijelih u petak protiv Metaloplastike Elixir u Šapcu. Novi trener crno-bijelih je istakao da mu je čast što se našao u ovoj ulozi, ali ne može da bude srećan zbog okolnosti u kojima se nalazi klub.

"Čast je i zadovoljstvo postati prvi trener Partizana, ali naravno da nisam zamišljao i priželjkivao da se to desi u ovakvim okolnostima, po odlasku stručnjaka kakav je Raul Gonzales. Zahvalio bih mu se na odličnoj saradnji i prilici da učim od nekoga ko je u trenerskoj karijeri osvojio Ligu šampiona. Spreman sam da preuzmem odgovornost u nastavku sezone, jer ciljevi Partizana ostaju najviši mogući, bez obzira na trenutnu situaciju. Zahvalan sam i Marku Isakoviću, Mihailu Radosavljeviću i Filipu Cvetiću, koji ostaju u stručnom štabu i sigurno će mi olakšati posao. Odradili smo prvi trening poslije kraće pauze i okrećemo se pripremi za gostovanje u Šapcu. Daćemo sve od sebe da preostale utakmice do zimske pauze odigramo na najbolji mogući način", istakao je Pavlović.

Stranci se vraćaju u Beograd

Sportski direktor Ivan Dimitrijević naglasio je da su se svi igrači pojavili na jučerašnjim treninzima u teretani i hali, osim onih koji su dobili produženi odmor poslije nastupa za svoje reprezentacije.

"Kao što smo i obavijestili javnost, usljed ostavke predsjednika Miljana Žugića, Upravni odbor je razriješen i klub u ovom trenutku ima poteškoće sa finansiranjem. Razgovarali smo sa igračima i stručnim štabom, objasnili im u kakvoj situaciji se klub nalazi i u predstojećem periodu ćemo sa svima njima pregovarati pojedinačno. Moram da istaknem da su se apsolutno svi igrači pojavili na sinoćnom treningu, osim Joava Lumbrosa, Tobiasa Vagnera, Migela Sančez-Migaljona i Bekira Čordalije koji su dobili produženi odmor zbog nastupa za svoje nacionalne timove. Oni će se sutra priključiti ekipi", rekao je Dimitrijević.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Čelnik crno-bijelih se osvrnuo i na odlazak trenera Raula Gonzalesa. "Raul Gonzales donio je odluku da u novonastaloj situaciji prekine saradnju sa Partizanom, ali njegov posao sa istim ambicijama i ciljevima nastavlja da radi doskorašnji pomoćnik Marko Pavlović. Jedina promjena u igračkom kadru za sada je odlazak Miloša Kosa, koji je potpisao za Veclar. Očekujemo da još dva do tri igrača zatraže prekid ugovora, ali ostatak ekipe se neće mijenjati. U medijima su se pojavile informacije da su igračima otkazani stanovi i da su praktično izbačeni na ulicu. To nije istina i zamolio bih da se takve dezinformacije ne šire, jer će sve zvanične informacije biti objavljene na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama kluba. Tim nastavlja da radi i priprema se za dva vrlo teška meča protiv Metaloplastike i Crvene zvezde, a pored same ekipe, moram da napomenem da svi zaposleni ostaju u klubu, spremni da rade i pomognu da se ova situacija što prije prevaziđe", zaključio je Dimitrijević.