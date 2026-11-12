Počela bježanija iz Partizana: Još jedan igrač zvanično napustio crno-bijele

Rus Sergej Ivanov pronašao je novi angažman.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

RK Partizan je ozvaničio odlazak još jednog igrača. Poslije Miloša Kosa koji je prešao u Veclar, tim je napustio i Rus Sergej Ivanov. Desni bek karijeru nastavlja u Meškov Brestu.

Očekuje se da i ostali stranci uskoro pronađu nove angažmane, a najizvjesniji je odlazak Nikole Crnoglavca koji se već dogovorio sa AEK-om.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se Sergeju Ivanovu na saradnji i doprinosu u najuspešnijoj sezoni u istoriji kluba. ⚫⚪Desni bek je na Banjicu došao u leto 2025. godine i u crno-belom dresu osvojio šest trofeja. Pored doprinosa na terenu, Sergej je bio predvodnik pozitivne atmosfere na treninzima i u svlačionici. Želimo mu puno sreće, uspeha i podignutih trofeja u nastavku karijere. Hvala za sve, Sergej! Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice! ⚪ — RK Partizan (@PartizanRK)November 12, 2026

"Rukometni klub Partizan se zahvaljuje Sergeju Ivanovu na saradnji i doprinosu u najuspješnijoj sezoni u istoriji kluba. Desni bek je na Banjicu došao u ljeto 2025. godine i u crno-bijelom dresu osvojio šest trofeja. Pored doprinosa na terenu, Sergej je bio predvodnik pozitivne atmosfere na treninzima i u svlačionici. Zato mu puno sreće i uspjeha u nastavku karijere želimo uz njegovu omiljenu pjesmu. Hvala za sve, Sergej! Jednom član Partizana, uvijek dio crno-bijele porodice", saopštio je klub iz Humske.

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