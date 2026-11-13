Još jedan odlazak iz Partizana: Nikola Crnoglavac napustio crno-bijele

Nastavlja se raspad Rukometnog kluba Partizan, sada je otišao i Nikola Crnoglavac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nastavlja se osipanje Partizana. Nakon brojnih odlazaka sada je ozvaničen i odlazak najboljeg igrača i najboljeg strijelca iz prošle sezone Nikole Crnoglavca. Bek koga su sjajne igre u Partizanu vratile i u redove reprezentacije Srbije nastaviće karijeru najverovatnije u AEK-u.

"Nikola Crnoglavac poslije dvije i po godine u crno-bijelom dresu karijeru nastavlja u drugom klubu. Desni bek je bio najbolji strijelac tima u prethodne dve sezone, a svojom skromnošću i smirenošću bio je uvijek primjer mlađim saigračima. Sa Partizanom je osvojio sedam trofeja i bio bio najuspješnije sezone u istoriji kluba. Crni, hvala ti za sve golove, pobjede i trenutke za pamćenje. Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere. Jednom član Partizana, uvijek dio crno-bijele porodice", stoji u saopštenju Partizana,

Nikola Crnoglavac posle dve i po godine u crno-belom dresu karijeru nastavlja u drugom klubu. ⚪Desni bek je bio najbolji strelac tima u prethodne dve sezone, a svojom skromnošću i smirenošću bio je uvek primer mlađim saigračima. Sa Partizanom je osvojio sedam trofeja i bio deo najuspešnije sezone u istoriji kluba. Crni, hvala ti za sve golove, pobede i trenutke za pamćenje. Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice! — RK Partizan (@PartizanRK)November 12, 2026

Kako je Crni došao u Partizan?

Bio je pomalo zaboravljen poslije teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata, ali kada je pozvao Đorđe Ćirković, nije mogao da odbije.

"Kada sam dolazio imao sam oporavak u Novom Sadu i zazvonio mi je telefon. Zvao me je trener Ćirković i pitao me je šta planiram i kako nadalje. Od prvog trenutka kada me nazvao znao sam da će to biti to. Mi smo sarađivali kada sam se ja prvi put vraćao iz povrede, kada sam povrijedio prvo koljeno. Proveli smo godinu dana zajedno i znao sam njegov rad, kakva je osoba i šta želi. Od samog starta stavio mi je do znanja šta želi, kako to želi, kakvi su ciljevi kluba. Odmah mi se svidio projekat. Poslije toga mogu reći da su se brzo kockice složile", istakao je Crnoglavac za MONDO.

Ko je otišao?

Zvanično klub je napustio selektor Srbije Raul Gonzales, takođe otišao je Miloš Kos u Veclar, a svi strani igrači nisu u klubu, mada nije ozvaničeno da odlaze. Jedino je Rus Sergej Ivanov otišao u Meškov Brest.