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Žestoka tuča rukometašica Crvene zvezde i Bora: Doskorašnje saigračice se šamarale, jedva ih razdvojili

Žestoka tuča rukometašica Crvene zvezde i Bora: Doskorašnje saigračice se šamarale, jedva ih razdvojili

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jelena Agbaba i Sara Garović su se potukle na derbi meču Arkus lige između Crvene zvezde i Bora.

Tuca sare garovic I jelene agbabe Izvor: Youtube/ARKUS liga

Rukometašice Crvene zvezde su u derbiju kola savladale Bor rezultatom 28:23 (14:12), ali je ovaj meč nažalost obilježila tuča Sare Garović i Jelene Agbabe.

U drugom poluvremenu, u 36. minutu pri rezultatu 19:16 za domaći tim, viđen je sukob dvije rukometašice koje su prošle godine bile saigračice kako u dresu Crvene zvezde, tako i u reprezentaciji Srbije na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Poslije jednog starta u odbrani Jelene Agbabe, Sara Garović je burno reagovala i udarila je. Nije ostala dužna ni Agbaba, pa je udarac uzvratila, ali su srećom ostale rukometašice brzo uletjele, razdvojile ih i spriječile veći incident.

Sudije Sekulić i Jovandić nisu mnogo razmišljale – objema su pokazale plavi karton, što znači da će obje rukometašice biti suspendovane na najmanje jedan meč. Ostaje da se vidi šta će reći direktor Arkus lige Vladimir Knežević i disciplinska komisija, odnosno da li će uslijediti i teže kazne. Pogledajte taj sukob:

Da to ne bude jedini skandal na meču, "Rukometni žurnal" navodi da je bilo i napada na sudije. Navodno je neidentifikovana osoba napala sudije Jovandića i Sekulića iz Pančeva na poluvremenu.

A rukomet?

Što se samog rezultata tiče, Crvena zvezda je savladala Bor i nanijela mu prvi poraz u sezoni. Trenutno Radnički iz Kragujevca drži prvo mjesto sa 14 bodova, Crvena zvezda i Bor imaju po 12, dok je Naisa na 10 osvojenih bodova.

U redovima pobjedničkog tima najefikasnija je bila Aleksandra Stamenić sa 12 golova, Lara Stanić je dodala pet, dok je golmanica Ana Kačarević upisala 12 odbrana. Kod Bora je Aleksandra Vasić postigla sedam, Mija Nedeljković šest, a Sara Garović pet golova, dok je na golu Gordana Petković zabilježila 13 odbrana.

Crvena zvezda - Bor
Izvor: Youtube/ARKUS liga

(MONDO)

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